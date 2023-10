Hoy, sobre las 12:00 del mediodía, hora colombiana, el mundo del fútbol se paralizará para conocer quién será el ganador del Balón de oro masculino, femenino y más premios que otorga la revista France Football.

De hecho, esta ceremonia es más importante que la organizada por la Fifa, ya que dicho premio se viene entregando desde hace más de 67 años y por eso tiene tanta relevancia entre los futbolistas.

En esta edición en particular, son 30 finalistas anunciados por la revista, quienes competirán por quedarse con ese importante trofeo, pero hay tres en específico que tienen una ventaja con respecto a sus rivales: Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

HERE ARE ALL THE BALLON D’OR NOMINEES! 🌕✨ #ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV

La competencia es entre estos tres futbolistas porque, primero, Haaland es el europeo favorito debido a la increíble temporada goleadora que tuvo, en la que marcó un total de 52 anotaciones en 53 partidos y ganó el triplete con el Manchester City: la Champions League, la Premier League y la FA Cup.

Por su parte, Kylian Mbappé fue clave para que el Paris Saint Germain ganara la Ligue 1, fue goleador del Mundial de Catar 2022 y, en ese mismo torneo, llegó a la final por segunda vez consecutiva con Francia.

Sin embargo, todo indica que el ganador será el argentino Lionel Messi, quien fue importante con el PSG de Francia, pero en realidad su mayor rendimiento se presentó con la Selección Argentina en el Mundial.

En la cita orbital anotó siete goles en siete partidos, fue figura en la mayoría de los compromisos y lideró a su selección para que volviera a levantar el título de campeón mundial luego de 36 años. Por su parte, con el PSG, en la temporada 2022-2023, jugó un total de 41 partidos, anotó 22 goles y levantó un título.

De hecho, el periodista Fabrizio Romano, quien es experto en fichajes y noticias de última hora del fútbol, confirmó que ya está todo decidido para que el argentino consiga su octavo trofeo de Balón de oro.

🚨✨ Leo Messi, expected to win the Ballon d’Or 2023.

Understand all the indications are set to be confirmed but Messi will be the final winner once again.

Official decision to be unveiled Monday night in Paris.

🇦🇷 It will be Messi’s historical 8th Ballon d’Or. pic.twitter.com/v8FWZQdeaR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2023