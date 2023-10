El Balón de oro es un reconocimiento que se entrega desde 1956 al mejor futbolista de la temporada, teniendo en cuenta los goles que anotó, los títulos que ganó y la influencia que tuvo dentro del club y la selección para destacar entre los demás jugadores.

Esta ceremonia, que no es de la Fifa propiamente, sino de la revista France Football, uno de los medios deportivos más importantes del mundo, es de gran importancia porque incluso muchos le dan más valor que al evento The Best, el cual sí es de la organización futbolística.

Cabe destacar que en los últimos años los grandes protagonistas han sido el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes entre los dos han ganado 12 reconocimientos en los últimos 15 años. Los únicos 3 que no ganaron fueron por el nivel mostrado por el croata Luka Modric en 2018, por el francés Karim Benzema en 2022 y en 2020 que ningún futbolista recibió el premio por ser el año de la pandemia.

Qué premios se entregan en la gala del Balón de oro

Cabe destacar que no se entrega solamente el premio al mejor jugador masculino de la temporada, sino también:

Balón de oro femenino.

Trofeo Yashin (mejor arquero del año).

Trofeo Müller (mejor delantero del año).

Equipo del año.

Trofeo Kopa (mejor joven del año).

Quiénes son los candidatos para ganar el Balón de oro

Hace unas semanas, France Football reveló los nombres de los 30 finalistas para competir por este importante reconocimiento, pero se estima que los tres finalistas serán el argentino Lionel Messi, el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé.

El resto de participantes son:

Julián Álvarez (Manchester City, Argentina).

Nicolo Barella (Inter, Italia).

Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra).

Karim Benzema (Al-Ittihad, Francia).

Yassine Bounou (Al- Hilal, Marruecos).

Kevin de Bruyne (Manchester City, Bélgica).

Rúben Dias (Manchester City, Portugal).

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid, Francia).

Ilkay Gündogan (Barcelona, Alemania).

Josko Gvardiol (Manchester City, Croacia).

Harry Kane (Bayern, Inglaterra).

Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain, Francia).

Khvicha Kvaratskhelia (Nápoles, Georgia).

Robert Lewandowski (Barcelona, Polonia).

Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentina).

Lautaro Martínez (Inter, Argentina).

Kim Min-Jae (Bayern, República de Corea).

Luka Modrić (Real Madrid, Croacia).

Jamal Musiala (Bayern, Alemania).

Martin Ødegaard (Arsenal, Noruega).

André Onana (Manchester United, Camerún).

Victor Osimhen (Nápoles, Nigeria).

Rodri (Manchester City, España).

Bukayo Saka (Arsenal, Inglaterra).

Mohamed Salah (Liverpool, Egipto).

Bernardo Silva (Manchester City, Portugal).

Vinícius Júnior (Real Madrid, Brasil).

Quiénes son las candidatas para ganar el Balón de oro

Por su parte, en cuanto al fútbol femenino, la buena noticia se presenta porque entre las finalistas está la colombiana Linda Caicedo, quien tuvo una buena temporada con el Real Madrid e hizo un destacado Mundial Femenino con la Selección Colombia.

Las finalistas son:

Aitana Bonmatí.

Alba Redondo.

Olga Carmona.

Salma Paralluelo.

Patricia Guijarro.

Mapi León.

Fridolina Rolfö.

Linda Caicedo.

Rachel Daly.

Kadidiatou Diani.

Georgia Stanway.

Amanda Ilestedt.

Hayley Raso.

Sophia Smith.

Millie Bright.

Hinata Miyazawa.

Lena Oberdof.

Daphne Van Domselaar.

Ewa Pajor.

Guro Reiten.

Sam Kerr.

Debinha.

Alexandra Popp.

Yui Hasegawa.

Jill Roord.

Katie Mccabe.

Mary Eaps.

Wendie Renard.

Asisat Oshoala.

Khadija Shaw.

Quién ganará el Balón de oro 2023

Aunque no es oficial, varios medios, periodistas y más aseguran que el ganador del Balón de oro 2023 será el argentino Lionel Messi, quien tuvo una aceptable temporada con el Paris Saint Germain, pero destacó sobre todo con la Selección Argentina en el Mundial de Catar 2022, un campeonato en el que además quedó como segundo goleador y mejor jugador del certamen.

De confirmarse, este sería el octavo reconocimiento que recibe en su carrera, agrandando la ventaja con respecto a Cristiano Ronaldo, quien se quedó con 5.

Por su parte, en el fútbol femenino, se estima que la ganadora sea Aitana Bonmati, jugadora española del Barcelona, quien también fue clave para que su selección ganara el Mundial que se disputó en Australia y Nueva Zelanda y su club, la Champions League.

A qué hora y dónde ver la ceremonia del Balón de oro 2023

Cabe destacar que esta ceremonia se podrá ver de forma gratuita a través del canal ESPN y de la plataforma Star Plus a partir de las 12:00 del mediodía, hora colombiana.

