Este lunes 27 de febrero, en París, Francia, la Fifa le entregó el premio The Best a Lionel Messi en la categoría del mejor jugador de 2022.

El astro argentino, al servicio del PSG, cerró con broche de oro el año pasado con el título de la Copa del Mundo de Qatar con la Selección Argentina; hecho que le sirvió para ganarle el pulso a sus contrincantes Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Lionel Messi ganó el The Best de la Fifa

Con la entrega de la estatuilla a Messi, el ’10’ de la ‘Albiceleste’ suma el segundo The Best en su carrera, luego de ganar el trofeo correspondiente al año 2019.

No obstante, hay que recordar que ‘la pulga’ también tiene siete Balones de oro en su palmarés.

“Antes que nada, decir que es un placer volver a estar entre los tres, con Benzema y Kylian. Es un honor ser el ganador. Agradecerles a los compañeros, con Scaloni y el ‘Dibu’ somos la representación de ellos, sin ellos no estaríamos acá. Es un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos. Este año fue una locura, pude conseguir mi sueño después de tanto insistir, al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Gracias Dios lo pude obtener”, dijo.

Y agregó: “Agradecerle a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido ese mes tan especial, que va a quedar de por vida en nuestros recuerdos. Les mando un beso a mis hijos que están mirando y vayan a dormir ya”.

🏆 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🏆

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Cabe destacar que Messi no fue el único de Argentina que se llevó un premio The Best, pues Emiliano ‘Dibu’ Martínez se ganó el reconocimiento al mejor arquero de 2022, Lionel Scaloni al mejor entrenador, y también hubo un galardón para la hinchada sudamericana.