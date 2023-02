La ceremonia premia a los y las mejores futbolistas del mundo a través de distintas categorías The Best, pero en ninguna aparece la colombiana Linda Caicedo. Aquí los datos más relevantes de la gala, para que no se pierda ningún detalle.

(Ver más: Este es el salario que recibiría Linda Caicedo en el Real Madrid (en pesos colombianos)

Cuándo son los premios The Best y horarios

El evento es hoy, lunes 27 de febrero de 2023, y el horario varía, según el país:

Empiezan a las 14:00 horas de México, a las 15:00 horas de Colombia, y las 17:00 horas de Argentina y Chile.

Dónde ver online los premios ‘The Best’

El reconocimiento a los futbolistas más importantes del 2022 en la gala de los premios de la Fifa se puede ver online y EN VIVO por por la página de la Fifa o Star+.

Cuáles son las categorías y los nominados en The Best

Dentro de estas categorías se premiarán al mejor jugador masculino y femenino del 2022, al mejor director técnico masculino y femenino, al mejor portero y portera, y el premio Puskás, que reconoce el mejor gol marcado durante 2022.

(Leer más: El golazo en muletas y los otros dos nominados al premio Puskas de la Fifa)

Los tres finalistas a Mejor Jugador de la Fifa 2022 son Lionel Messi (Paris Saint Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint Germain) y Karim Benzema (Real Madrid).

(Paris Saint Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint Germain) y Karim Benzema (Real Madrid). Los finalistas a Mejor Entrenador de la Fifa 2022 son Carlo Ancelotti (Real Madrid), Lionel Scaloni (Selección de Argentina) y Pep Guardiola (Manchester City).

Carlo Ancelotti (Real Madrid), Lionel Scaloni (Selección de Argentina) y Guardiola (Manchester City). A Mejor Portero de la Fifa 2022 están nominados Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa), Thibaut Courtois(Real Madrid) y Yassine Bounou (Sevilla).

(Aston Villa), Thibaut Courtois(Real Madrid) y Yassine Bounou (Sevilla). Las tres finalistas a la Mejor Jugadora de la Fifa 2022 son Beth Mead (Arsenal), Alex Morgan(San Diego Wave) y Alexia Putellas (Barcelona).

(Arsenal), Alex Morgan(San Diego Wave) y Alexia Putellas (Barcelona). Las finalistas a Mejor Entrenadora de la FIFA 2022 son Sonia Bompastor (Olympique Lyon), Pia Sundhage(Selección de Brasil) y Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra).

(Olympique Lyon), Pia Sundhage(Selección de Brasil) y Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra). Las candidatas a Mejor Portera de la Fifa 2022 son Ann-Katrin Berger (Chelsea), Mary Earps (Manchester United) y Christiane Endler (Olympique Lyon).

Finalistas Premio Puskás: quién hizo el mejor gol

Los candidatos a llevarse el premio en la gala de hoy son: