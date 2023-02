Este lunes 27 de febrero se celebrarán los premios The Best de la Fifa para elegir al jugador de fútbol internacional más destacado de 2022, siendo este el máximo reconocimiento que pueden obtener.

(Lea también: Lionel Messi, principal candidato a llevarse el premio The Best de la Fifa)

Lionel Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé son los tres jugadores que compiten por llevarse el trofeo en su séptima edición.

En el fútbol femenino están nominadas Beth Mead, con 27 años delantera del Arsenal, Alex Morgan quien es la encargada de anotar goles en el San Diego Wave y Alexia Putellas jugadora española del Barcelona, quien es la favorita para ganar.

Putellas en el 2022 obtuvo el reconocimiento de jugadora del año de los Globe Soccer Awards, dejando en segundo lugar a la colombiana Linda Caicedo, quien ahora juega con el Real Madrid.

Por ello recibir este premio en The Best, es junto al Balón de Oro, el mayor reconocimiento internacional ya que es una réplica de la Copa del Mundo recubierta en platino.

En este evento de la Fifa, también se reconoce a los mejores entrenadores, arqueros, el mejor gol y hasta la mejor hinchada, entre la que está nominada la de Arabia Saudita tras haber caminado 55 días por el desierto para verlos jugar en Qatar 2022.

(Vea también: [Videos] Repase los golazos de los tres finalistas al Premio Puskás)

¿Cuánto reciben los jugadores que obtienen este premio The Best?

París será la ciudad donde se conocerá los ganadores de cada categoría de The Best, y de acuerdo con AS Colombia, el que reciba el premio no percibe compensación económica.

Al igual que ocurre con el Balón de Oro que entrega la revista francesa France Football, los ingresos por publicidad del ganador se multiplican considerablemente por conseguir el The Best.

Por ejemplo, el caso de Modric en 2018 ingresó unos 800.000 euros extra de su patrocinador, Nike.

Messi es altamente considerado para llevarse el premio a su hogar tras su liderato y actuación en Qatar 2022 donde fueron ganadores, Benzema tras haber quedado campeones de la Champions League con Real Madrid y Mbappé que fue goleador del Mundial de la FIFA con ocho tantos.