Este martes 29 de octubre contin煤a el 鈥榮how鈥 de entretenimiento deportivo de Pulzo y Win Sports. El tema central ser谩 todo lo que dej贸 la elecci贸n del nuevo Bal贸n de Oro, premio que se llev贸 el mediocampista del Manchester City Rodrigo Hern谩ndez.

Los talentos del programa dar谩n sus opiniones sobre el resultado y se sumar谩n a la discusi贸n que se abri贸 en redes sociales, teniendo en cuenta que muchos daban a Vinicius J煤nior como el galardonado.

Luego de ello, se palpitar谩 lo que ser谩 el partido de vuelta de la semifinal de Copa Libertadores entre River Plate y Atl茅tico Mineiro, juego programado para este martes a las 7:30 p.m.

Por 煤ltimo, se hablar谩 de la Liga BetPlay, sobre todo de lo que fue la victoria 4-1 de Medell铆n frente a Jaguares y lo que ser谩n los partidos de este martes entre Boyac谩 Chic贸 vs. La Equidad, Pasto vs. 脕guilas Doradas y Pereira vs. Envigado.

Inpulzivos EN VIVO: vea el programa ac谩

A qu茅 hora es 鈥業npulzivos鈥 y c贸mo ver el programa de Win y Pulzo

鈥業npulzivos鈥 se emitir铆a de lunes a viernes, de 12:30 p. m. a 2:30 p. m., y se podr谩 ver en televisi贸n a trav茅s de la pantalla de Win Sports, y en Internet a trav茅s de las redes sociales de Pulzo y el portal Pulzo.com.

