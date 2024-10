Esta edición del Balón de Oro estuvo llena de polémicas, pues por primera vez en 21 años no estuvieron convocados ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, desde mucho antes de la gala se había filtrado el ganador y al final, pese a que todo el mundo ya estaba preparado, el que terminó ganando el premio fue otro.

Por eso mismo se creó una discusión acerca de cuánta validez e importancia tiene todavía este premio, ya que ha perdido mucha credibilidad en las últimas ediciones y los hinchas del Real Madrid, por ejemplo, aseguran que nunca más van a volver a confiar en el criterio.

Para aclarar lo que había pasado, el periodista colombiano ‘Pache’ Andrade, quien fue el que tuvo el poder de votar este año, dio una explicación de cómo funciona el mecanismo de elección y hasta destapó un pedido importante que hizo France Football justamente por toda la discusión que se abrió sobre el tema.

Pedido de France Football a los periodistas del mundo

Cabe destacar que para elegir al ganador, la revista elige a 100 periodistas de los países que mejor ubicados estén en el ‘ranking’ Fifa, quienes deben presentar un listado con los 10 mejores futbolistas para ellos que se ganarán un puntaje de la siguiente manera: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.

Por parte de Colombia fue ‘Pache’, quien en diálogo con ‘El Chiringuito’ aseguró que no ha dicho por quien votó justamente por pedido expreso de France Football, ya que por toda la polémica que se abrió les pidieron a los periodistas mantener discreción.

“Uno trata de cuidarse de no decir cosas hasta no recibir una especie de protocolo que tenemos con France Football en el sentido de poderlo decir en la oportunidad que sea la más conveniente. De hecho, esta mañana acabo de recibir una información en ese sentido, a través de la cual France Football nos pide que no entreguemos la forma cómo votamos hasta el próximo 9 de noviembre”.

Además, agregó su preocupación por todo lo que está pasando porque esta votación siempre era muy transparente y por eso la mayoría de aficionado quedaban tranquilos, pero esta vez la situación es diferente.

“Estoy muy preocupado porque por primera vez he encontrado que hay gente que no está de acuerdo con el resultado, que infiere que han habido algunos cosas no santas. Y la verdad, siempre hemos votado y el resultado que se ha dado ha sido la suma de las pesquisas que se han hecho entre quienes votamos. No he notado que ha habido nada diferente”, concluyó.

Lo cierto es que al final, más allá de todo eso que se ha generado, Rodri se quedó con la distinción individual, siendo el primer futbolista español masculino en ganarlo desde 1960.

