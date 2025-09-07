Este sábado, 6 de agosto, en horas de la tarde, se iban a llevar a cabo las cabalgatas de Tuluá, un evento al que van cientos de personas a presentar a sus mejores caballos, a montarlos y a vivir una gran experiencia.

(Ver también: Cuánto ganaba Faustino Asprilla en Newcastle: cifra supera mucho al salario de Luis Díaz)

Uno de los asistentes recurrentes a este evento es Faustino Asprilla, exfutbolista colombiano, quien desde siempre se ha interesado en todo este tema, tiene ejemplares muy costosos y por eso pretendía asistir una vez más.

Sin embargo, este año se tuvo que perder el evento por un tema que se le salió de las manos, pues había contratado a un camión para llevar a sus caballos hasta el sitio en el que empezaría todo, pero este tuvo un problema y el conductor se voló.

Lee También

Tal como se puede apreciar en unos videos compartidos en las redes sociales, el camión que transportaba a los animales iba en exceso de velocidad, por lo que sumado al peso que llevaba, en una curva se salió y terminó volcándose, afectando a los caballos, quienes aparentemente no sufrieron heridas de gravedad.

Al ver la gravedad de la situación, al conductor le pareció muy fácil salirse como pudo, montarse en una moto y huir, dejando el vehículo botado en plena vía pública.

Estos son los videos de lo sucedido:

#ATENTOS. Faustino Asprilla apareció furioso en un video porque no pudo llegar a las cabalgatas de Tuluá (V. Cauca) luego de que el camión en el que se transportaban sus caballos se volcara y de manera insólita, el conductor huyó en una motocicleta dejando a los animales tirados. pic.twitter.com/grBd088vTm — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 7, 2025

Ante esto, el ‘Tino’ Asprilla, dueño de los ejemplares que iban en el camión, subió un video furioso por la situación, pues incluso le dice groserías bastante fuertes al conductor justamente porque se escapó y no dio la cara.

Al final, las autoridades movieron el camión y el exfutbolista pudo devolver a los caballos a su finca, pero se perdió el evento que es uno de sus favoritos en el mundo.

(Ver también: Atracadores que robaron al ‘Tino’ Asprilla estafaron a un famoso: le quitaron $ 25 millones)

Esta situación despertó toda clase de comentarios en las redes sociales, tanto de algunos justificando las acciones del conductor por la actitud del ‘Tino’, como de otros que critican al futbolista porque consideran que este tipo de vehículos no son los adecuados para movilizar a los caballos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.