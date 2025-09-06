Kristin Cabot, exjefa de Recursos Humanos de Astronomer, tomó la decisión de presentar los papeles de divorcio apenas dos meses después de ser protagonista de uno de los escándalos más comentados en redes sociales: su exposición en la Kiss Cam de Coldplay, que dejó al descubierto una infidelidad con el entonces CEO de la empresa, Andy Byron, mientras su esposo estaba fuera.

El incidente tuvo lugar en julio de 2025, durante un recital de Coldplay en Foxborough, Massachusetts. La Kiss Cam, que normalmente sirve para divertir al público con gestos románticos entre parejas, captó a Cabot abrazándose a Byron.

Que han pillado a este tío siéndole infiel a su mujer porque lo han sacado en el concierto de Coldplay con otra El karma es una cosa espectacular pic.twitter.com/qf9ewYzBa0 — sofrito (@soofrito) July 17, 2025

El momento se volvió viral al instante. Chris Martin, vocalista de la banda, bromeó desde el escenario diciendo: “O están teniendo una aventura… o son muy tímidos”, un comentario que encendió aún más las redes y que marcó el inicio de un complicado proceso personal y profesional para los involucrados.

El video provocó un efecto dominó inmediato. Andy Byron renunció a su cargo como CEO de Astronomer y Kristin Cabot también decidió apartarse de su rol como directora de Recursos Humanos.

La exposición pública del gesto comprometedor fue demasiado para Cabot, quien semanas después presentó formalmente la demanda de divorcio en Portsmouth, New Hampshire, el 13 de agosto. Su esposo, Andrew Cabot, se mostró sorprendentemente sereno ante la situación; incluso algunos allegados a la familia calificaron lo ocurrido como un acto de “karma”.

¿Qué hizo la compañía con la pareja infiel?

La repercusión del incidente no se limitó a lo personal. En el ámbito profesional, la compañía Astronomer se vio obligada a emitir comunicados oficiales aclarando la situación. A través de su cuenta en X, la empresa reafirmó su “compromiso con los valores y la cultura que nos guiaron desde nuestra fundación” y anunció que la Junta Directiva había iniciado una “investigación formal” sobre lo ocurrido.

La firma también desmintió la difusión de supuestas declaraciones oficiales del CEO, calificadas como apócrifas, y puntualizó que ningún otro empleado estuvo presente durante el incidente, desmintiendo rumores sobre una supuesta participación de otra ejecutiva, Alyssa Stoddard.

Lo que parecía un simple momento captado por la cámara terminó teniendo consecuencias profundas en la vida de Kristin Cabot. Su decisión de divorciarse, apartarse de su cargo y enfrentar la exposición pública refleja la complejidad de lidiar con la vida privada cuando se encuentra bajo el escrutinio mediático.

Amigos cercanos y antiguos colegas han señalado que, si bien la situación fue dolorosa, también permitió que Kristin tomara decisiones claras sobre su futuro personal y profesional.

Este episodio se ha convertido en un ejemplo de cómo un momento viral puede transformar la vida de las personas de manera inesperada, afectando tanto su reputación profesional como su vida personal.

