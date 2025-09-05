En medio de la especulación y la intriga que envuelven el ambiente paranormal, el pasado 13 de julio se conoció el fallecimiento de Dan Rivera, reconocido por ser el cuidador de la famosa y espeluznante muñeca Annabelle.

Rivera fue encontrado inconsciente en un hotel en Gettysburg durante su participación en la gira “Devils on the Run”, dedicada a exhibir dicha muñeca. Murió a los 54 años y los resultados de los exámenes forenses sobre su deceso eran muy esperados.

Causa de muerte de Dan Rivera, quien cuidaba a la muñeca Annabelle

La noticia de la muerte de Rivera provocó una oleada de teorías ligadas a la supuesta maldición de Annabelle. A pesar del entorno sobrenatural que rodea su historia, el informe forense descartó cualquier vínculo con elementos paranormales.

Según información recogida por Blu Radio, Rivera falleció por problemas cardiácos y causas naturales, de acuerdo al análisis de Francis Dutrow, oficial del forense del condado de Adams, Pensilvania.

¿Qué pasará con la muñeca Annabelle luego de la muerte de Dan Rivera?

Esta muñeca, protagonista de relatos de terror desde los años 70, permanece dentro de una vitrina sellada en el Museo Oculto de los Warren. Annabelle no se encontraba en la habitación del hotel donde fue hallado sin vida Dan Rivera, según confirmó Dutrow.

Esta aclaración fue difundida por el medio Entertainment Weekly, que también reportó que no se hallaron evidencias de intervención sobrenatural, despejando rumores sobre una posible conexión directa entre el objeto y la muerte del investigador.

Días después del fallecimiento, el diario New York Post reveló que el comediante Matt Rife y el creador de contenido Elton Castee adquirieron la histórica casa y museo de los Warren en Connecticut.

Con esta compra, Rife se convirtió oficialmente en el nuevo custodio legal de Annabelle por un periodo inicial de cinco años. Este traspaso marca el inicio de una nueva etapa para la famosa muñeca, la cual seguirá siendo resguardada bajo estrictas medidas de seguridad, manteniéndose como un objeto de alto interés cultural y paranormal.

Por otro lado, el medio The Times of India informó que la gira “Devils on the Run”, en la que participaba Rivera al momento de su muerte, continuará según lo planeado.

La New England Society for Psychic Research (NESPR), organización fundada por los Warren, anunció que los eventos restantes se llevarán a cabo como homenaje al trabajo de Rivera.

