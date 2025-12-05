Cuando hay trancón en Colombia, como suele ocurrir en las principales vías de las grandes ciudades, muchos conductores pierden la paciencia y buscan cualquier manera de salir de esa situación, sin importar si les toca romper las normas de tránsito.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Abuela se robó el ‘show’ por baile en Transmilenio: perreó hasta el piso y enfiestó a pasajeros)

Por ejemplo, se meten en contravía, se pasan por encima de los andenes, se dan vuelta donde no es permitido y mucho más, pero eso algunas veces les sale peor que hacer la fila como personas civilizadas.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió al conductor de un vehículo Twingo en Tunja, capital de Boyacá, cuando se vio metido en un trancón en medio de la lluvia y le pareció una mejor solución subirse al andén para devolverse.

Lee También

Sin embargo, pese a que el carro si sube en principio, el problema es para bajarse, ya que queda justo en el medio, las llantas ya no hacen contacto con el suelo y queda ahí completamente estancado, tratando de acelerar para ver si eso lo ayuda.

Este es el curioso momento que se vivió:

Esto despertó toda clase de comentarios en las redes sociales, pues algunas personas le dicen que pensó que estaba montado en una gran camioneta, como una Toyota o una Tesla, pero la realidad es que estos vehículos son muy pequeños y esta clase de acciones pueden salirle peor al conductor.

(Ver también: Apartamento secreto que hay debajo de famoso puente en Bogotá: esconden cuchillos que huelen mal)

Por eso mismo, las autoridades suelen recomendar que si se presenta alguna congestión, accidente o más en la vía, lo que deben hacer los conductores es tener paciencia y esperar a que se retome el flujo normal, ya que otra acción podría incluso poner en riesgo la integridad de otros actores viales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.