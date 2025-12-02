Un lujoso Chevrolet Corvette C8 Stingray, de color azul menta con detalles negros, se convirtió en el epicentro de una controversia vial este lunes en el barrio La Castellana, al noroccidente de la capital.

(Ver también: Dueño de Corvette, mal parqueado en Bogotá, debe millones en multas: “Se la pago mil veces”)

Lo más llamativo de esta situación es que con un carro tan costoso, el conductor no pague sus multas de tránsito pendientes, pues según se puede ver en Tu Carro, este vehículo, que es modelo 2023, tiene un valor desde los 570’000.000 hasta los 599’000.000 de pesos.

Entre las características aparece que tiene un motor 6.2 V8, transmisión automática de doble embrague de 8 velocidades, 495 caballos de fuerza y 637 Nm, lo cual le permite una aceleración de 0-100 kilómetros por hora en apenas 3 segundos.

Qué pasó con el Corvette azul en Bogotá

Vecinos alertaron a la Policía sobre dos vehículos de alta gama estacionados irregularmente frente a un edificio residencial y una clínica, con música a todo volumen y presuntos signos de ebriedad entre los ocupantes, que alteraban la tranquilidad del sector.

Al llegar los agentes de tránsito, encontraron el Corvette bloqueando una zona prohibida, junto a una camioneta Mercedes. Procedieron a imponer dos comparendos por mal parqueo y ordenaron la inmovilización del auto.

Sin embargo, el conductor, un hombre de unos 40 años acompañado por otra pareja, reaccionó con agresividad: “¡La multa? ¡Se la pago mil veces!”, gritó mientras insultaba a los uniformados y pedía que no lo grabaran. El video, captado por un policía, muestra un intento de agresión física que fue frustrado por refuerzos, desatando una discusión verbal cargada de improperios.

El incidente, viralizado en redes sociales, acumuló miles de visualizaciones y críticas. El concejal Juan David Quintero, del Partido Liberal, lo denunció en X: “¿Qué tal el descaro de este ‘súperpoderoso’? Mal parqueado, presuntamente borracho y atacando a la Policía”. La Secretaría de Movilidad respondió con humor: “Carro 10/10. Parqueo 1/10. Consejo: el promedio mejora cuando estacionas en un lugar autorizado”.

(Ver también: Investigan antecedentes de hombre vinculado a Corvette e insultó a policías; estuvo en la cárcel)

Consultas al Simit revelaron que el Corvette arrastra multas por más de 4 millones de pesos en Bogotá y Medellín, por infracciones similares. Fuentes policiales indican que el conductor, identificado como Brayan Bohórquez, enfrenta una investigación que podría revocar su beneficio. Las autoridades reforzaron controles viales, recordando que el mal parqueo genera sanciones de hasta 468.500 pesos y retiro inmediato del vehículo, sin excepciones por lujo o estatus.

