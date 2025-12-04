Nissan lanzó oficialmente su nuevo modelo híbrido N6, conocido como N6 PHEV e inició ventas del modelo el 1 de diciembre de 2025 en China. El vehículo llega al mercado como una opción eficiente, de diseño moderno y con autonomía destacada.

Se trata de un sedán híbrido enchufable de tamaño mediano que combina autonomía, seguridad y conectividad avanzada. Su diseño lo ubica como una opción ecológica destacada en mercados internacionales y se confirmó que llegará a América Latina. Esto luego de que la marca presentara los modelos Qashqai e-Power y la X-Trail Adventure.

El N6 incorpora un motor de 1.5 litros, acompañado por un sistema eléctrico alimentado por una batería LFP de 21,1 kWh. Este conjunto permite una autonomía netamente eléctrica de unos 180 km bajo ciclo CLTC y de más de 1.200 km en modalidad híbrida, según el portal especializado, El Carro Colombiano.

Características principales de nuevo Nissan N6

Diseño futurista : Presenta una estética inspirada en la línea eléctrica de la marca, con parrilla frontal cerrada, luces LED, manijas ocultas y un aire moderno y aerodinámico.

: Presenta una estética inspirada en la línea eléctrica de la marca, con parrilla frontal cerrada, luces LED, manijas ocultas y un aire moderno y aerodinámico. Equipamiento interior : Incorpora tablero digital, pantalla central multimedia y asistencias avanzadas a la conducción (ADAS). Las versiones superiores incluyen más elementos de confort y tecnología.

: Incorpora tablero digital, pantalla central multimedia y asistencias avanzadas a la conducción (ADAS). Las versiones superiores incluyen más elementos de confort y tecnología. Dimensiones: 4,83 m de largo, 1,88 m de ancho, 1,49 m de alto.

4,83 m de largo, 1,88 m de ancho, 1,49 m de alto. Potencia combinada: 208 CV.

208 CV. Motor gasolina: 102 CV.

102 CV. Motor eléctrico: 211 CV.

211 CV. Aceleración: 0–100 km/h en 6,8 s.

0–100 km/h en 6,8 s. Mantenimiento: costo bajo por batería LFP.

El Nissan N6 representa un movimiento claro hacia la movilidad electrificada sin exigir dependencia total de la infraestructura de carga. Su sistema híbrido permite reducir el consumo de combustible, ofrecer trayectos completamente eléctricos y mantener la autonomía necesaria para viajes largos.

¿Cuánto cuesta el Nissan N6?

Este modelo apunta al segmento de sedanes híbridos enchufables con un precio competitivo. En mercados asiáticos, su valor estimado se ubica entre USD 13.000 y USD 16.200, una cifra que lo posiciona como una alternativa accesible dentro de su categoría.

Nissan N6 / Página de Nissan

De esta manera, el costo equivalente en Colombia estaría entre $ 49.600.000 y $ 61.800.000. Este valor lo convierte en un modelo atractivo para quienes buscan eficiencia, autonomía y tecnología sin ingresar a un segmento de precios altos.

