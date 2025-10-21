Las cifras del sector automotor en Colombia ha tenido muy buenos números a lo largo de 2025, pues luego de la Feria del Automóvil del año pasado muchas personas se animaron a estrenar carro para poder movilizarse más fácilmente por toda la ciudad.

Sin embargo, los jóvenes, por ejemplo, que muchas veces no conocen de cuestiones técnicas del vehículo, se enfocan exclusivamente en el color, el diseño y el corte del automóvil, por lo que lo adquieren sin saber si es realmente bueno o no.

Ante esto, algunas páginas hacen recomendaciones de qué vehículos se pueden comprar porque saben que no van a fallar, lo cual al final termina siendo más importante que el diseño del mismo.

Según la página Newman Cars en TikTok, que sube recomendaciones de vehículos de forma muy constante, hay unos carros que aunque no tienen un gran diseño, salen bastante buenos y son económicos, por lo que se plantean como buenas opciones para los compradores.

El primer carro que recomienda esta página es el Renault Logan, un carro que quizá por su diseño cuadrado no gusta tanto, pero que por calidad y economía sí ha llamado mucho la atención. Es más, este vehículo último modelo viene con un motor 1.6, lo cual hace que responda bien en las carreteras sin gastar una millonada en gasolina. Cabe recordar que este carro se consigue desde los 79’000.000 de pesos.

La segunda opción que recomiendan los expertos es el Nissan Sentra B13, el cual viene equipado con un motor con cadena de repartición y un sistema de inyección de una calidad muy alta. Por su diseño, anticuado y poco moderno, a muchos no les gusta tanto, pero por su funcionalidad y economía sí llama mucho la atención porque es perfecto para moverse por la ciudad y hasta usarlo para trabajar.

Ante esto, tenga en cuenta que muchas veces la calidad es mejor que la apariencia, ya que un carro lindo, pero que siempre este varado, no sirve de nada y le va a salir mucho más costoso al final a comparación de uno que ande de la mejor manera, aunque no sea tan estético.

