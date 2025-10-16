Actualmente, más allá del diseño, la tecnología, los colores y las comodidades, uno de los factores que más le ponen cuidado las personas a la hora de adquirir un vehículo es la seguridad, ya que nadie está exento de un accidente y por eso saber cómo responderá el automóvil puede ser determinante para salvar la vida de los ocupantes.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Cinco carros usados que los expertos recomiendan no comprar; uno es muy visto en Colombia)

De hecho, actualmente hay varias compañías que se dedican a revisar la seguridad de los distintos modelos de vehículos que hay en el país, por lo que los someten a varias pruebas de choque para ver cómo se comportan.

Una de las más importantes es LatinNCAP, la cual pone a acelerar a los carros y los choca por el frente, el costado y detrás con muñecos en su interior para verificar los daños que pueden sufrir los ocupantes en caso de accidentes.

Lee También

Recientemente le hizo la revisión al Citroen Basalt para calcular su seguridad, pero los resultados no fueron los esperados por los dueños de este vehículo que se consigue en el país.

En el video compartido en las redes sociales se puede apreciar cómo este vehículo queda prácticamente destrozado, mientras que los ocupantes también quedarían con lesiones bastante notables. Este es el video en cuestión:

Cero estrellas para el Citroen Basalt. Conoce la seguridad de tu próximo carro con las pruebas de choque de Latin NCAP — Latin NCAP (@LatinNCAP) October 14, 2025

Al revisar el informe, quedó en evidencia que la seguridad para el ocupante adulto solo obtuvo un 39 % de eficacia, puesto que en un accidente sufriría mucho en su torso y en las piernas. En cuanto al ocupante infantil, obtuvo un 58 %, peatones y otros actores viales, 53 %, y los sistemas de asistencia de seguridad apenas el 35 %.

Debido a estos resultados, la entidad le dio una clasificación de cero estrellas en seguridad a este vehículo, por lo que es un tema que se debe manejar desde la compañía para buscar soluciones prontas que ayuden a la seguridad de los ocupantes.

(Ver también: Incertidumbre por carros de Renault, Toyota y otras queridas marcas desde este 13 de octubre: decisión las afecta)

Cuánto cuesta el Citroen Basalt

Según la página oficial de esta compañía en Colombia, los precios de las tres versiones de este modelo son:

Shine AT Turbo: 88’990.000 pesos.

Feel MT: 75’990.000 pesos.

Live MT 5P: 70’99.000 pesos.

* Pulzo.com se escribe con Z