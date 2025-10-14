Elegir un carro usado puede parecer una jugada inteligente para ahorrar dinero, pero no todos los modelos resultan ser una buena inversión. Algunos, según los expertos, envejecen mal, pierden valor con rapidez o presentan fallas que terminan costando más de lo previsto.

Un reciente informe de U.S. News & World Report, portal estadounidense especializado en comparar vehículos, reveló cuáles son los modelos que peor se comportan en el mercado de segunda mano. La firma analizó autos fabricados desde 2019 y evaluó aspectos como rendimiento, comodidad, consumo, seguridad y gastos de mantenimiento.

El resultado dejó en evidencia que incluso marcas reconocidas tienen modelos que decepcionan a quienes buscan un carro confiable.

Mitsubishi Mirage 2022.

El pequeño Mirage fue el que peor desempeño tuvo en la lista, con una nota de apenas 5.2 sobre 10. Aunque su consumo de combustible es bajo y el espacio de carga es aceptable, su motor débil y los materiales de baja calidad del interior le restaron muchos puntos. Acelera de 0 a 100 km/h en casi 13 segundos, un tiempo que lo deja muy atrás frente a sus rivales del mismo segmento.

Ford EcoSport 2022.

El SUV compacto de Ford tampoco salió bien librado. Los expertos le dieron 5.5 puntos, argumentando que su único motor disponible es lento y poco eficiente. A pesar de su conducción fácil y un sistema multimedia intuitivo, el interior con acabados rígidos y el diseño desactualizado pesaron más en la evaluación. Ford incluso decidió dejar de producirlo después de ese año.

Toyota Sequoia 2022.

Aunque su motor V8 ofrece potencia de sobra y el espacio interior es amplio, la Sequoia no convenció a los analistas. Recibió 5.9 puntos por su alto consumo de gasolina —unos 20 km por galón en ciudad—, una suspensión dura que afecta la comodidad y un sistema de entretenimiento que luce anticuado. También se criticó su limitada capacidad de remolque frente a otras SUV grandes.

Mitsubishi Outlander Sport 2022.

Con la misma calificación que la Sequoia, el Outlander Sport se queda corto en refinamiento. Los especialistas destacaron su amplitud y su sistema de infoentretenimiento práctico, pero advirtieron que su suspensión transmite demasiado las imperfecciones del camino y que los motores disponibles son poco potentes. Además, el ruido del motor y el diseño básico del interior no ayudan a su reputación.

Dodge Journey 2020

El modelo más antiguo del listado obtuvo 6.4 puntos, un resultado modesto frente a la competencia. Aunque su manejo es cómodo y su mantenimiento no es costoso, el Journey peca de tener un motor limitado y un interior poco moderno, dominado por plásticos duros. También carece de asistencias avanzadas de conducción, algo que ya es estándar en muchas SUV familiares.

El estudio de U.S. News & World Report deja claro que el mercado de usados ofrece opciones para todos los gustos, pero no todas son igual de confiables. Antes de comprar, conviene revisar más allá del precio y analizar qué tan eficiente, cómodo y seguro es realmente el vehículo que se está considerando.

