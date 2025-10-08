El reconocido Kia Soul se despide en octubre de 2025, cerrando casi dos décadas de producción en las que se consolidó como uno de los modelos más emblemáticos y populares de la compañía surcoreana. La revista estadounidense U.S. News & World Report en 2024 lo recomendó como uno de los mejores tres usados.

Debutó como prototipo en 2006, se lanzó al mercado en 2008 y transformó el diseño automotriz con su estilo único, amplio interior y cómoda maniobrabilidad, convirtiéndose en una alternativa económica y funcional para una amplia base de usuarios.

El Soul se destacó por su funcionalidad, amplia visibilidad y comodidad al conducir, características que lo convirtieron en una opción preferida entre quienes buscaban un carro accesible y práctico.

¿Por qué el Kia Soul no se fabricará más?

La marca, que logró posicionar al Picanto como el más vendido de septiembre de 2025 en Colombia, aseguró que las ventas de la referencia que dejará de fabricar comenzaron a disminuir desde 2015.

De acuerdo con expertos del sector, la decisión de Kia responde a razones estratégicas y económicas. La compañía prioriza segmentos más rentables como los SUV medianos y grandes (Sportage, Sorento, Telluride), donde obtiene mayores márgenes.

A esto se suma el alto costo de importar autos desde Corea del Sur y la baja rentabilidad de modelos de entrada como el Soul, por lo que desde octubre de este año no se fabricará más, según recogió Blu Radio.

¿Qué viene para Kia después del Soul?

Con la salida del Soul, Kia concentra su estrategia en consolidar su posición dentro del mercado de SUVs medianos y grandes, segmento donde ya registra buenos resultados. Este viraje, sin embargo, implica dejar atrás un modelo que construyó una base de clientes leales y representaba un símbolo de economía y versatilidad.

La industria automotriz está en constante evolución y los consumidores cambian sus preferencias de manera acelerada, lo que obliga a las marcas a adaptarse. Pese a ello, el legado del Kia Soul se mantiene como un ícono que marcó una época y dejó una huella relevante en la historia de la compañía.

