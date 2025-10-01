Desde la pandemia, el sector automotor venía en unas épocas bastante retadoras, pues por el alto costo, las restricciones de movilidad y más, las personas no estaban interesadas en adquirir vehículos nuevos, pero eso cambió en Colombia desde el Salón del Automóvil de 2024.

De hecho, 2025 ha tenido unos números muy interesantes que ilusionan a las marcas, ya que es una recuperación necesaria para seguir operando de la mejor manera en el país.

En septiembre, por ejemplo, se vendieron 24.862 vehículos nuevos en todo el territorio nacional, lo que significó un crecimiento de 45.2 % con respecto al año anterior, pero hubo sorpresa por las marcas que lideraron el ránking este mes.

Kia, la marca que más vendió carros en septiembre

Kia, la compañía surcoreana que ha sorprendido por los diseños, tecnología y hasta precios de sus vehículos, se llevó el primer puesto de este mes gracias al crecimiento de más del 77 % con respecto a 2024.

Las tres marcas que más carros vendieron fueron:

Kia: 3.574 vehículos.

Renault: 2.987 vehículos.

Chevrolet: 2.241 vehículos.

Para cerrar el top 5 aparece Chevrolet y, de forma muy llamativa, Toyota, que venía mostrando muy buenos números a lo largo del año, pero que en septiembre terminó con una variación de -27 % con respecto al año anterior, la única marca que tuvo caída.

Por otro lado, septiembre nuevamente dejó en evidencia que los vehículos favoritos de los colombianos son los SUV, esas camionetas pequeñas que se adaptan bien a la ciudad y son perfectas para las familias por el consumo y el espacio.

Finalmente, Bogotá fue la ciudad en la que más se vendieron carros con un total de 5.306, seguido por Cundinamarca y Antioquia, con 4.922 y 4.674, respectivamente.

De esta manera, quedó en evidencia que la industria automotriz se sigue moviendo de una forma bastante positiva, pero la idea es que en los próximos meses, con las coyunturas que se van a presentar, esos números aumenten mucho más.

