El mercado automotor colombiano cerró 2025 con un fuerte impulso y diciembre fue la prueba más clara. Durante ese mes, Kia se consolidó como la marca con más matrículas de vehículos nuevos en el país, seguida por Renault, mientras que Mazda, Chevrolet y BYD completaron el grupo de las cinco más vendidas. Entre todas concentraron casi el 47 % del mercado en ese último mes del año, lo que refleja una fuerte preferencia por estas marcas entre los compradores.

A lo largo del año, Kia y Renault mantuvieron una competencia muy pareja por el liderazgo, cada una con una participación cercana al 13 %, mientras que Toyota, Mazda y Chevrolet se mantuvieron firmes en las primeras posiciones. En medio de ese comportamiento, BYD destacó especialmente por el crecimiento en sus registros, impulsado por su apuesta por la movilidad eléctrica, al punto que duplicó sus ventas frente a 2024.

Esa dinámica por marcas estuvo muy ligada a los tipos de vehículos que dominaron el mercado. Los SUV volvieron a encabezar las preferencias de los colombianos, con más de 143.000 unidades matriculadas durante 2025 y un crecimiento superior al 30 %.

A este segmento se sumaron con fuerza las camionetas y las ‘pick-ups’, que mostraron aumentos muy por encima del promedio: en diciembre, las camionetas crecieron cerca del 77 %, mientras que las pick-ups avanzaron 45 % frente al mismo mes del año anterior. Todo esto revela una mayor inclinación hacia vehículos familiares, utilitarios y de trabajo, en línea con la recuperación de sectores como el comercio, la construcción y la logística.

Paralelo a esto, la movilidad eléctrica vivió su mejor momento en Colombia. Solo en diciembre se matricularon 3.234 vehículos eléctricos, un aumento del 67 % frente al mismo mes de 2024 y, además, la cifra mensual más alta en la historia del país.

En el acumulado del año, los eléctricos sumaron 19.724 unidades, con un crecimiento del 115 %, mientras que los híbridos llegaron a 67.899 matrículas, lo que significó un aumento del 59 %. Con estos números, los vehículos de bajas y cero emisiones dejaron de ser una curiosidad de mercado para convertirse en un componente clave del sector.

Ya mirando el panorama general, el informe de Fenalco y la Andi, con base en cifras del Runt, confirma que diciembre fue el mejor mes desde 2019, con 30.135 vehículos nuevos registrados, es decir, 19 % más que en el mismo mes de 2024. Gracias a este repunte, el año cerró con 254.205 vehículos matriculados entre enero y diciembre, un crecimiento del 26,5 % frente a 2024, cuando se habían registrado 200.953. Con este resultado, el mercado volvió a los niveles previos a la pandemia.

El comportamiento también fue notable por regiones. Bogotá lideró ampliamente, con más de 59.000 vehículos nuevos en 2025 y un crecimiento del 36 %, mientras que ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla también registraron avances importantes. Sin embargo, fueron las capitales intermedias —entre ellas Sincelejo, Manizales, Villavicencio y Armenia— las que sorprendieron con aumentos superiores al promedio nacional, señal de que la recuperación del sector no se limitó a las grandes urbes, sino que se extendió por buena parte del país.

