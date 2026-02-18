Las intensas lluvias que se han registrado en Bogotá han vuelto a poner sobre la mesa una inquietud frecuente entre conductores: ¿qué pasa si un carro eléctrico se inunda o atraviesa un encharcamiento profundo?

Con el crecimiento acelerado del mercado de vehículos eléctricos, también han surgido dudas sobre su seguridad en condiciones climáticas adversas. Muchos propietarios se preguntan si estos autos son más vulnerables al agua que los vehículos a combustión o si existe riesgo de cortocircuitos, fallas graves o incluso incendios.

De acuerdo con un análisis publicado por Semana, los expertos coinciden en que la precaución es clave, sin importar el tipo de motor que tenga el vehículo. Ningún automóvil está diseñado para circular con normalidad en zonas inundadas.

¿Cómo están protegidos los sistemas eléctricos frente al agua?

Contrario a lo que muchos creen, los carros eléctricos modernos no son “enemigos” del agua, pero tampoco son inmunes. Estos vehículos cuentan con sistemas sellados que protegen componentes críticos como la batería y el sistema de propulsión.

La mayoría de modelos actuales cumple con estándares de protección como IP67 o IP68, lo que significa que ciertas partes pueden resistir una inmersión temporal sin sufrir daños inmediatos. Sin embargo, estos sellos no garantizan resistencia total frente a inundaciones prolongadas o situaciones extremas.

Además, con el paso del tiempo, el desgaste natural puede afectar la efectividad de estas protecciones, aumentando el riesgo si el vehículo se expone repetidamente a grandes volúmenes de agua.

Profundidad del agua, batería y comparación con autos a combustión

Especialistas advierten que profundidades superiores a pocos centímetros ya representan un riesgo para cualquier vehículo. La Automobile Association recomienda no conducir por agua que supere los 10 centímetros, ya que además de afectar el vehículo, puede ocultar huecos, escombros u otros peligros.

En el caso de los carros eléctricos, si el agua logra ingresar al paquete de baterías, puede causar cortocircuitos, daños irreparables y, en escenarios extremos, incendios por reacciones térmicas. Por esta razón, en eventos climáticos severos, como huracanes en Estados Unidos, autoridades han recomendado mover estos vehículos a zonas elevadas, anota el medio.

Aunque algunos SUV y pick-up eléctricos anuncian capacidades de vadeo superiores a un metro en condiciones controladas, estas cifras no siempre están respaldadas por garantías y no deben tomarse como una invitación a atravesar zonas inundadas.

En comparación, los autos a combustión tampoco están exentos de riesgos: el ingreso de agua por el sistema de admisión puede dañar gravemente el motor. En la práctica, ambos tipos de vehículos pueden sufrir consecuencias similares si se enfrentan a inundaciones.

Recomendaciones clave para conductores en temporada de lluvias

Los expertos coinciden en que las recomendaciones son las mismas para todos los conductores, tengan o no un carro eléctrico:

Evitar completamente calles inundadas o con encharcamientos profundos.

Si no hay alternativa, avanzar lentamente y sin levantar olas.

No forzar el vehículo ni acelerar de manera brusca.

Tras pasar por agua, llevar el carro a revisión en un taller autorizado.

Nunca intentar encender ni cargar un carro eléctrico que haya estado totalmente sumergido.

En temporada de lluvias, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar daños costosos y riesgos mayores, tanto en carros eléctricos como en vehículos tradicionales.

