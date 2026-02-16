author
Escrito por:  Santiago Buenaventura
Redactor     Feb 16, 2026 - 4:30 pm

Pasan los días y Bogotá sigue viviendo los estragos de los fuertes aguaceros. Este lunes 16 de febrero no ha sido la excepción y desde horas de la tarde ha habido precipitaciones que han afectado la movilidad y algunas propiedades privadas han sufrido por el agua.

(Le puede interesar: ¿Lloverá el jueves en Bogotá? Así estará el clima según IDIGER y cómo consultar el pronóstico en tiempo real)

Videos que circulan en redes sociales han evidenciado la gravedad de la situación en sectores como la localidad de Usaquén. Por algunas calles hay corrientes considerables de agua que limitan los pasos vehiculares. Inclusive, edificios han quedado inundados y con acumulación de basuras.

El idiger ha mostrado que las lluvias han estado cayendo en distintas localidades de la ciudad, sin embargo, sobre las 3:45 se han intensificado en Suba, noroccidente de la ciudad. Allí también se han reportado afectaciones en la movilidad.

Las autoridades de movilidad han reportado problemas en la movilidad de la Autopista Norte, principalmente en el sentido norte-sur. Esto se debe a encharcamientos en las calles 176, 209 y 2015, que han complicado el ingreso a la ciudad por dicho corredor.

Sumado a ello, y pese a las fuertes lluvias, siguen los bloqueos en dos puntos de la capital. Sobre el CAN sigue el plantón de comunidades raizales, el cual ha impedido la salida y entrada de funcionarios de edificios del sector como el Ministerio de Educación. Tránsito recomendó tomar la calle 26 (avenida El Dorado) como vía alternativa).

Las autoridades recomiendan planear los viajes, conducir con cuidado y tener el vehículo en óptimas condiciones para evitar accidentes de tránsito.

 

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO