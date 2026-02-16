Pasan los días y Bogotá sigue viviendo los estragos de los fuertes aguaceros. Este lunes 16 de febrero no ha sido la excepción y desde horas de la tarde ha habido precipitaciones que han afectado la movilidad y algunas propiedades privadas han sufrido por el agua.

Videos que circulan en redes sociales han evidenciado la gravedad de la situación en sectores como la localidad de Usaquén. Por algunas calles hay corrientes considerables de agua que limitan los pasos vehiculares. Inclusive, edificios han quedado inundados y con acumulación de basuras.

El idiger ha mostrado que las lluvias han estado cayendo en distintas localidades de la ciudad, sin embargo, sobre las 3:45 se han intensificado en Suba, noroccidente de la ciudad. Allí también se han reportado afectaciones en la movilidad.

#AEstahora (3:45 p.m.) Se intensifican las lluvias en la localidad de Suba. Recuerda:

– Revisar desagües

– Verificar el sistema de bombeo si tienes sótano.

– Limpia rejillas y bajantes

– Revisa techos y cubiertas

– No arrojes basura a la calle Visita https://t.co/sUyXbviuZx pic.twitter.com/5ffy14gKfh — IDIGER (@IDIGER) February 16, 2026

Las autoridades de movilidad han reportado problemas en la movilidad de la Autopista Norte, principalmente en el sentido norte-sur. Esto se debe a encharcamientos en las calles 176, 209 y 2015, que han complicado el ingreso a la ciudad por dicho corredor.

#GestiónDelTráfico ⛈️[04:20 p.m.] #MovilidadAhora | Se presentan encharcamientos en: 🌊Autopista Norte con Calle 176, Norte-Sur

🌊Autopista Norte con Calle 209, Norte-Sur

🌊Autopista Norte con Calle 215, Norte-Sur ¡Se recomienda transitar con precaución sobre estos puntos! pic.twitter.com/L2F8z5E1C1 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 16, 2026

Sumado a ello, y pese a las fuertes lluvias, siguen los bloqueos en dos puntos de la capital. Sobre el CAN sigue el plantón de comunidades raizales, el cual ha impedido la salida y entrada de funcionarios de edificios del sector como el Ministerio de Educación. Tránsito recomendó tomar la calle 26 (avenida El Dorado) como vía alternativa).

#GestiónDelTráfico [02:42 p.m.] #MovilidadAhora | Grupo guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en los cierres viales implantados en la Calle 26 con carrera 59 y Calle 44 con carrera 58, debido a manifestación. 🔵Ruta alterna: Calle 26. https://t.co/GT006CiPa7 pic.twitter.com/X1gMA8tetw — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 16, 2026

Las autoridades recomiendan planear los viajes, conducir con cuidado y tener el vehículo en óptimas condiciones para evitar accidentes de tránsito.

