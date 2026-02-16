En la tarde de este lunes 16 de febrero se registran protestas en los alrededores del Centro Administrativo Nacional (CAN), situación que ha afectado el orden público en esta zona de Bogotá.

Indígenas y afro que llegaron la noche anterior a la Universidad Nacional mantienen cerrados varios accesos y funcionarios de distintas entidades públicas de la zona no han podido salir de los edificios.

Además, se reportó que un grupo de manifestantes bloquea la entrada del Ministerio de Educación, impidiendo la salida de al menos 1.500 trabajadores. Hasta ahora, solo se ha permitido la salida de mujeres.

Estas personas hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). En medio de la tensión, también se han registrado agresiones en el sector.

#AHORA | Tras cumplirse seis horas del plantón por parte de las comunidades afrodescendientes, permiten la salida de mujeres. Sin embargo, siguen retenidos funcionarios dentro de las instalaciones de CAN. https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/HfJgD7ofcC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 16, 2026

Frente a la situación, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, aseguró que los grupos permanecerán en las instalaciones de la universidad hasta que sus demandas sean atendidas y se les brinden garantías para avanzar en soluciones concretas.

Los hechos también se habrían extendido al centro de Bogotá, donde la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia expresó su preocupación por la presunta retención ilegal de servidores judiciales en Bogotá en las instalaciones ubicadas en la Carrera 57 No. 43-91, luego de que se reportaran bloqueos en varias sedes oficiales.

En materia de movilidad, autoridades de tránsito han dado a conocer que los bloqueos se ubican principalmente en la calle 26 con carrera 59 y Calle 44 con carrera 58. Ante esto, sugieren a los conductores tomar vías alternas.

