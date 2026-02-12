Bogotá amaneció paralizada el jueves 12 de febrero de 2026. Desde las 6:43 a.m. una serie de protestas protagonizadas por asociaciones de recicladores interrumpieron la movilidad de la ciudad. En el punto más alto de las manifestaciones, la avenida El Dorado con carrera 19B, inició un plan tortuga que progresó hasta la calle 26 con Carrera 40, complicando a miles de usuarios y desestabilizando, incluso, los servicios de Transmilenio.

El caos no se esperaba. Al inicio de la jornada, a las 6:43 a.m., la caravana principal empezó su lento recorrido de este a oeste, acompañada por el Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad, que buscó regular el tráfico en esa zona. Sin embargo, la avenida El Dorado, uno de los principales corredores viales de la ciudad, terminó afectada en sus carriles mixtos y exclusivos de Transmilenio. Un vocero de los recicladores explicó a Blu Radio: “No nos vamos hasta que nos escuchen. Vamos hasta inmediaciones del aeropuerto”.

En el centro histórico de la ciudad, el clamor era parecido. Las asociaciones de recicladores bloquearon la Carrera Sexta entre calles 8 y 9, exigiendo diálogo, respeto a acuerdos previos y el reconocimiento de su labor a través de la reglamentación del decreto 1381.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de la disposición de desvíos, el caos en una ciudad ya saturada por el tráfico persistió. No solamente en la avenida El Dorado, sino también en vías alternas como la calle 13, la calle 19, la avenida Américas o la calle 53. La situación se intensificó a las 7:33 a.m. bloqueando aún más intersecciones.

#ACTUALIZACIÓN. [09:05h] Manifestantes avanzan por la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 45, en sentido Oriente – Occidente, generando afectación vial. Bastante congestión vehicular, tomar vías alternas. FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdXt7k https://t.co/c6LuKSkqgM pic.twitter.com/OcEqNQw4CX — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 12, 2026

