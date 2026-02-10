Sobre las 4:00 de la tarde de este martes 10 de febrero se reportó un bloqueo total en la glorieta de la avenida Comuneros con carrera Décima, debido a una manifestación por parte de asociaciones de recicladores. Las autoridades recomendaron desde ese momento tomar la avenida NQS como ruta alterna para evitar el sector.

Con el paso de las horas, los manifestantes avanzaron por la carrera Décima hacia el norte, causando afectaciones tanto en los carriles para vehículos particulares como en el sistema Transmilenio. Ante la situación, se reiteró la recomendación de usar la avenida NQS o la avenida Circunvalar como vías alternas.

En el sistema de transporte público, rutas de TransmiZonal operan con desvíos en el corredor. Las rutas afectadas son T12, T25, A302, A537, A600, A618, A620, A809 y C131. Además, la flota troncal se encuentra detenida a la altura de las estaciones Bicentenario y Museo Nacional, mientras que hay tres estaciones que dejaron de operar:

San Diego

Las Nieves

San Victorino

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Movilidad, los manifestantes continúan en desplazamiento sobre la carrera Décima al norte.

[05:05 p.m.] #AEstaHora | Manifestantes continúan en desplazamiento sobre la carrera Décima al norte. Al momento se ubican sobre la calle 13. Agentes Civiles y grupo guía, apoyan la gestión del tráfico en la zona. https://t.co/2ITgTsqyrY pic.twitter.com/jhf2ydmPB4 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 10, 2026

