Las organizaciones sindicales y sociales anunciaron que las manifestaciones para defender el salario mínimo de 2026 se harán el martes 28 de enero de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana, con una concentración principal frente al Palacio de Justicia en Bogotá. La jornada fue convocada por el Comando Nacional Unitario como respaldo al decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y en respuesta a las críticas y acciones legales que ha generado el aumento salarial.

De acuerdo con el comunicado, las movilizaciones buscan defender el incremento del salario mínimo como una medida ajustada a la Constitución y a la ley y calificaron la denuncia como una “ofensiva del empresariado y gremios económicos cicateros, la oligarquía más regresiva y el uribismo”. Las centrales obreras sostienen que el alza es necesaria para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida y garantizar condiciones laborales dignas, en línea con los principios del Estado social de derecho.

El pronunciamiento también recalca que el aumento salarial no puede señalarse como la causa de la inflación, ya que esta responde principalmente a factores como decisiones empresariales, el alza de insumos y los costos de producción. Por el contrario, aseguran que un mejor salario impulsa el consumo interno y ayuda a dinamizar la economía, beneficiando a distintos sectores productivos.

Asimismo, las organizaciones sindicales defendieron que el decreto tuvo en cuenta variables como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, y señalaron que el ajuste representa una mejora real para millones de trabajadores formales e informales. En ese sentido, rechazaron los intentos de frenar la medida y advirtieron que hacerlo afectaría directamente a las familias de menores ingresos.

Finalmente, el Comando Nacional Unitario hizo un llamado a la ciudadanía a participar de manera pacífica en las manifestaciones y a respaldar el salario mínimo como una conquista social. Según indicaron, la protesta busca enviar un mensaje de apoyo a la política laboral del Gobierno y reafirmar la importancia de garantizar ingresos justos en medio de la actual coyuntura económica del país.

