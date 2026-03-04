El escándalo político que estalló en La Guajira con la captura de un escolta del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, volvió la mirada pública hacia las conexiones entre tres figuras del Partido Conservador Colombiano.

De acuerdo con El Tiempo, el funcionario de la UNP que estaba al servicio de Lacouture llevaba 145 millones de pesos en efectivo y publicidad política del congresista Daniel Restrepo. Aunque el escolta quedó en libertad, la indagación continúa.

Para el rotativo, la relación política entre los dos es bastante estrecha y han participado en fiestas en una finca de Villanueva (La Guajira). Si bien portar el material publicitario no tiene nada de raro, lo que llamó la atención de las autoridades es que el dinero estaba repartido en siete sobres con nombres de políticos, lo que levanta sospechas por posible compra de votos.

Detienen al escolta del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, con dinero en efectivo y publicidad política #MañanasBlu #HoyEnBlu pic.twitter.com/EmItYuEC4q — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 3, 2026

Además, el citado medio recordó escándalos e investigaciones anteriores sobre presuntos vínculos de Luis Lacouture con irregularidades electorales, teniendo en cuenta que fue magistrado del CNE.

Lacouture, quien es abogado de origen guajiro, ocupa desde 2022 el cargo de secretario general de la Cámara de Representantes. Su elección provocó controversia desde el principio porque, de acuerdo con el rotativo, él habría entregado credenciales a congresistas un día antes de entregar su anterior cargo.

El nombre del secretario general de la Cámara no es ajeno a controversias anteriores. Su trayectoria ya había quedado bajo la lupa pública en medio del escándalo de Odebrecht, cuando en 2018 el exsenador Otto Bula lo mencionó en declaraciones relacionadas con la adjudicación del tramo vial Ocaña-Gamarra.

Posibles vínculos de secretario de la Cámara con Bernardo ‘El Ñoño’ Elías

Según información difundida por ‘El Ñoño’ Elías, el funcionario habría servido de enlace para un encuentro entre representantes de la constructora brasileña y el entonces senador Bernardo Elías, conocido como ‘El Ñoño’ Elías, posteriormente condenado por su participación en el entramado de corrupción.

Aunque esas versiones surgieron dentro de un proceso judicial de alto perfil, el secretario ha rechazado cualquier irregularidad y ha sostenido que no participó en maniobras indebidas.

Sin embargo, los cuestionamientos no se detuvieron allí. En 2024 se conoció que la Fiscalía le anunció una imputación por presunto interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, situación que incrementó el escrutinio sobre su gestión y antecedentes.

Este episodio se produce en un contexto de alta sensibilidad política, con las elecciones legislativas a la vista y el país atento a señales de posibles delitos electorales.

