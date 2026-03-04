La polémica por un operativo policial en el norte del país tomó un nuevo rumbo. El escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fue detenido en La Guajira con 145 millones de pesos en efectivo y material político recuperó la libertad.

El caso despertó atención nacional debido a que la incautación se produjo en plena recta final de la jornada electoral prevista para el 8 de marzo de 2026, en medio de un ambiente político especialmente sensible en la región.

De acuerdo con Caracol Radio, el escolta fue interceptado durante un control en la vía Distracción–Cuestecitas. En el vehículo en el que se movilizaba, las autoridades encontraron siete sobres que contenían, en total, 145 millones de pesos en efectivo (cada uno con nombres de políticos de la zona), además de material publicitario vinculado a una campaña al Senado.

El uniformado estaba adscrito a la Unidad Nacional de Protección y hacía parte del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. El hallazgo del dinero y la propaganda política encendió las alarmas sobre un posible caso de delitos electorales.

Tras su captura inicial, el escolta fue presentado ante las autoridades competentes. Sin embargo, posteriormente quedó en libertad mientras continúan las investigaciones.

Según versiones conocidas en la audiencia, la defensa liderada por el abogado Iván Cancino argumentó que el dinero tendría origen personal y que no estaría destinado a la compra de votos, hipótesis que circuló en las primeras horas del caso.

“Acaba de terminar la audiencia y se decreta ilegal la captura y devolver el dinero. La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero”, indicó el jurista, según recogió Focus Noticias.

¿Qué pasó con el dinero incautado a escolta del secretario de la Cámara?

El dinero quedó bajo custodia para las verificaciones correspondientes, mientras los organismos judiciales analizan la procedencia de los recursos y el contexto en el que eran transportados.

Sin embargo, según indicó la citada emisora, el juez de control de garantías que decidió dejar en libertad al funcionario solicitó la devolución del dinero, dando un giro al caso que es investigado por una presunta compra de votos, teniendo en cuenta que, según la versión de Lacouture, supuestamente el dinero estaba destinado a la compra de un vehículo, de acuerdo con El Tiempo, pero no se explica por qué estaba en sobres marcados.

La situación provocó reacciones en distintos sectores políticos, especialmente por la cercanía de los comicios y por el material proselitista encontrado junto al efectivo. No obstante, hasta el momento no existe una decisión judicial que confirme la comisión de un delito.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer si hubo irregularidades electorales o si el hecho corresponde a una situación distinta sin implicaciones penales. El caso sigue abierto y bajo la lupa de la opinión pública.

