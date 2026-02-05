Imágenes que circulan en redes sociales muestran que la camioneta contra la que se perpetró el atentado quedó completamente destruida, con los vidrios destrozados y múltiples impactos de bala visibles en la carrocería que, según versiones preliminares, serían más de 50. El vehículo, una Land Cruiser Prado blindada que hacía parte del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, fue atacado en una vía del departamento de Arauca, en un hecho que dejó varias personas muertas.

En los videos se observa la magnitud del ataque, que, según las primeras versiones, se habría ejecutado con armas de largo alcance. El senador Castellanos, del partido Alianza Verde, no se movilizaba en la caravana al momento del atentado, ya que se encontraba en Yopal adelantando actividades de campaña, y el vehículo tenía previsto recogerlo en esa ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, dos de las personas que integraban su esquema de seguridad perdieron la vida. Entre las víctimas se encuentra uno de los escoltas del senador, quien llevaba cerca de 12 años acompañándolo en su trabajo político y de protección personal.

Además, según informó Caracol Radio, tras el ataque fue reportada la desaparición de un vehículo del esquema de seguridad y de varias personas: un asistente del senador, un ingeniero y el conductor de ese automotor. Las autoridades mantienen operativos en la zona para ubicar a los desaparecidos y esclarecer lo sucedido.

Jairo Castellanos es hermano del exfutbolista y actual concejal de Bogotá, Leandro Castellanos. Su familia ya había sido golpeada por la violencia en Arauca, pues un primo del senador, Ferley Castellanos Alarcón, líder social en la región, había denunciado la presencia de grupos armados ilegales y fue asesinado hace algunos años.

