La muerte de un adulto mayor por el ataque con explosivo en el barrio Santa Fe elevó la gravedad del caso y llevó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a ordenar una intervención inmediata y directa de la Policía en el sector, una zona que enfrenta una compleja situación de seguridad.

El mandatario confirmó que la víctima, una persona de 75 años, falleció cuando era atendida en un centro asistencial, luego de resultar herida en la explosión ocurrida en la noche del 22 de enero. Según el balance oficial, 14 personas fueron valoradas por los servicios de salud tras el ataque.

Ante el impacto del hecho y sus consecuencias, Galán anunció que solicitó a la Policía una toma del sector, con el fin de reforzar el control, avanzar en las investigaciones y dar con los responsables del atentado.

“Le pedí a la Policía hacer una intervención de la zona a partir de este momento. Ya se tiene una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables”, aseguró.

Lamentablemente, tras un nuevo reporte, se confirma que uno de los heridos por la explosión en el barrio Santa Fe, una persona de 75 años, murió cuando era atendido en un centro asistencial. La Policía confirma que en total fueron 14 personas las valoradas por los servicios de… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 23, 2026

El pronunciamiento del alcalde deja en evidencia la alarma institucional por lo ocurrido en este punto del centro de la ciudad, donde las autoridades buscan recuperar el control territorial frente a dinámicas delincuenciales que afectan la seguridad del sector, que estarían presuntamente relacionadas con el microtráfico.

