El sábado 17 de enero, una caravana que transportaba a la subsecretaria de Minas de la Gobernación de Nariño fue atacada a tiros por desconocidos, mientras regresaba a Pasto, después de un evento oficial en La Llanada.

El ataque se produjo poco después de que la funcionaria, junto con el gobernador Luis Alfonso Escobar, lanzaran un programa destinado a organizar la minería en los 64 municipios de Nariño.

Afortunadamente, la subsecretaria resultó ilesa, aunque el vehículo en el que viajaba fue impactado por una bala en uno de los vidrios. Los detalles del ataque aún son confusos, ya que los conductores de la caravana no pudieron identificar la ubicación exacta desde donde se disparaba. En medio de la confusión, se desconoce la identidad de los agresores.

Las autoridades están investigando si el ataque estuvo dirigido al gobernador Escobar, ya que la camioneta impactada es similar a la que usa él para sus desplazamientos. La caravana, que consistía en al menos 15 vehículos, había tomado una ruta alternativa por decisión del equipo de seguridad del mandatario. Algunos funcionarios sugieren que los atacantes podrían haber confundido el automóvil de la subsecretaria con el del gobernador.

Testigos aseguran que minutos antes del ataque, el gobernador y varios funcionarios de su equipo visitaron las minas de oro de la región. Este dato ha llevado a algunos a especular sobre la posibilidad de que la agresión esté relacionada con la delincuencia común o incluso con grupos organizados involucrados en el negocio ilegal de la minería en el departamento.

Alex González, secretario de Paz y Seguridad Ciudadana, expresó su preocupación y señaló que la investigación está en curso. Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación ya había alertado al gobernador sobre la existencia de planes para atentar contra su vida a comienzos de año, basándose en información obtenida de fuentes humanas.

Hasta el momento, el gobernador Escobar no se ha pronunciado públicamente sobre el ataque. No obstante, desde la Gobernación han pedido a la Unidad Nacional de Protección que refuerce la seguridad del mandatario, pues las amenazas podrían estar vinculadas a la minería ilegal y a los grupos criminales que operan en la zona fronteriza.

