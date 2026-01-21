Un nuevo ataque terrorista registrado durante la noche del martes 20 de enero volvió a sembrar el miedo entre los habitantes del corregimiento de El Plateado, en zona rural de Argelia, Cauca, una de las áreas más golpeadas por la violencia armada en el suroccidente del país.

Según informó Caracol Radio, el atentado habría tenido como objetivo un caserío donde hacen presencia integrantes de la Fuerza Pública, en el marco de la operación Perseo, desplegada desde el año pasado en sectores estratégicos de esta región, incluso en zonas donde históricamente la presencia del Estado ha sido limitada.

Heridos y destrucción en El Plateado

De acuerdo con ese medio, las imágenes conocidas tras el ataque dejaron en evidencia dos vehículos totalmente destruidos, producto de la fuerza de los impactos, lo que da cuenta de la intensidad del atentado.

El Departamento de Policía Cauca confirmó que un uniformado resultó lesionado con una herida a la altura del hombro, indicó la emisora. El policía recibió atención médica y se determinó que su estado de salud no reviste gravedad. Hasta el momento, no se reportan civiles heridos, aunque sí afectaciones en varias viviendas del sector.

#ORDENPÚBLICO Se registró ataque con explosivos tipo tatuco lanzados desde un vehículo en el corregimiento de El Plateado en Argelia, Cauca. Información preliminar apunta que un policía resultó herido. En esta zona delinquen disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.… pic.twitter.com/6Pz3ja7m0n — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 21, 2026

Qué está pasando en El Plateado (Cauca)

El Plateado es considerado un punto estratégico debido a la alta presencia de grupos armados ilegales, que avanzan en su control territorial a través de rutas del narcotráfico hacia el Pacífico, una de las principales salidas para economías ilícitas.

En esta zona delinquen la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, así como La Segunda Marquetalia y facciones del ELN, organizaciones señaladas de estar detrás de múltiples ataques terroristas en el sur del Cauca.

Tras el atentado, la Fuerza Pública reaccionó para retomar el control del orden en el corregimiento, mientras continúan las labores de verificación y seguridad en medio de un panorama marcado por la disputa armada en esta región.

