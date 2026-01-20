Un hecho poco común alteró la tranquilidad de Manizales en la mañana de este martes 20 de enero, luego de que un carro se precipitara desde el tercer nivel de un edificio y terminara en plena vía pública. El impacto causó alarma entre transeúntes y conductores que se encontraban en la zona, debido a la magnitud del suceso.

El episodio ocurrió en un estacionamiento ubicado sobre la avenida Kevin Ángel, en inmediaciones de un reconocido sector comercial y de servicios de salud de la ciudad. Por causas que aún no han sido determinadas, el vehículo perdió estabilidad dentro del parqueadero y cayó varios metros hasta golpear contra otro carro.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento posterior al desplome, cuando el automóvil quedó seriamente averiado tras el impacto contra el pavimento. Las imágenes evidencian la fuerza de la caída y la reacción de las personas que se encontraban cerca, quienes intentaron auxiliar a los afectados mientras llegaban los equipos de emergencia.

Automóvil cayó desde el parqueadero de un edificio ubicado en la avenida Kevin Ángel de Manizales. El automotor cayó de un tercer piso sobre varios vehículos que estaban parqueados en la bahía exterior. El hecho dejó varias personas lesionadas sin gravedad. #VocesySonidos pic.twitter.com/INJNGUNmjX — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 20, 2026

Una mujer resultó lesionada como consecuencia del accidente y recibió atención inmediata por parte de los organismos de socorro que acudieron al lugar. Hasta ahora, no se ha divulgado un reporte oficial que detalle la gravedad de las heridas ni se ha confirmado si fue trasladada a un centro asistencial.

Las autoridades locales iniciaron labores de verificación para esclarecer qué ocasionó el desplome del automóvil. Entre los aspectos que se analizan están posibles fallas mecánicas del vehículo, condiciones estructurales del parqueadero o errores humanos.

