Un grave accidente ferroviario ocurrido en el sur de España dejó al menos 21 personas fallecidas y más de 70 heridas, 30 de ellas de gravedad, luego de que dos trenes colisionaran tras el descarrilamiento de uno de ellos. La tragedia se registró en la noche de este domingo y ha generado conmoción en todo el país por la magnitud del impacto y el número de víctimas, informó AFP.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Alivio y regreso: España celebra la liberación de cinco ciudadanos detenidos en Venezuela)

El siniestro ocurrió hacia las 7:45 de la noche (hora local) cerca de la estación del municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en la comunidad autónoma de Andalucía. La Guardia Civil confirmó el número inicial de fallecidos, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar debido a la gravedad de varios heridos.

De acuerdo con la información oficial, el accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo, que cubría la ruta entre Málaga y Madrid, descarriló e invadió la vía contigua. En ese momento, colisionó con un tren de la compañía Renfe que circulaba en sentido contrario, lo que provocó que ambos convoyes se salieran de la vía.

Lee También

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, señaló que el impacto fue “terrible” y explicó que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieron despedidas por la fuerza del choque. Además, el consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, indicó que parte de los vagones cayó por un talud de aproximadamente cuatro metros.

(Lea también: Trágico accidente: grúa que cayó sobre un tren provocó dramática escena con muertos y heridos)

Las autoridades confirmaron que todos los heridos fueron evacuados a centros hospitalarios de la región para recibir atención médica, mientras continúan las labores de emergencia e investigación para esclarecer las causas del accidente. El suceso se perfila como uno de los más graves registrados en el sistema ferroviario español en los últimos años.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.