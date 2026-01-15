Después de una apremiante amenaza de bomba, un avión de Turkish Airlines aterrizó de emergencia en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, acontecimiento que tuvo lugar el jueves 15 de enero de 2026 por la tarde (en la mañana en Colombia). Aunque representó un suceso alarmante, la rápidamente activada respuesta de las autoridades españolas garantizó la tranquilidad y seguridad de los pasajeros sin producir interrupciones en las operaciones normales del aeropuerto.

El vuelo afectado por esta delicada situación fue el TK1853, un Airbus A321 proveniente de Estambul, Turquía, transportando cerca de 150 individuos entre pasajeros y tripulación a bordo. Tal y como informó el portal de seguimiento Flight Radar, el avión despegó de Estambul con un retraso de 30 minutos y aterrizó en Barcelona luego de realizar una serie de vuelos en círculo frente a la costa de Cataluña también con un retraso de tiempo similar.

Durante su trayecto, el piloto activó la señal de alerta 7700, “una codificación que indica una situación crítica y que requiere asistencia inmediata, otorgando prioridad absoluta en el espacio aéreo”, como confirmó El Tiempo. Esta maniobra fue también respaldada por sitios especializados como Aviation Reporter, que enfatizó en la gravedad preliminar del suceso.

Según relató el citado diario, la respuesta coordinada de las autoridades españolas ante la alarma fue notablemente eficiente. Los pasajeros fueron rápidamente trasladados a una zona segura tras el aterrizaje, mientras la aeronave fue separada del resto de la terminal y rodeada por servicios de emergencia. Aena, empresa pública a cargo del aeropuerto, implementó un plan de emergencia para monitorear la “situación de riesgo”, logrando mantener la terminal en funcionamiento.

La Policía Autónoma de Cataluña, los Mossos d’Esquadra, colaboraron estrechamente con Aena y la Guardia Civil, efectuando una minuciosa inspección del avión en busca de algún dispositivo explosivo. Adicionalmente, los Bomberos enviaron cinco dotaciones al lugar y se contó con el apoyo de la policía local de El Prat de Llobregat.

A pesar de la noticia preocupante, no se reportaron heridos y aún se aguarda la confirmación de la amenaza, tal y como confirmaron autoridades locales.

