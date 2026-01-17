Un grave accidente ferroviario ocurrido en la mañana de este sábado 17 de enero de 2026 conmocionó al municipio de Duitama, en Boyacá, luego de que dos vagones de un tren de carga se desplazaran de manera descontrolada por la vía férrea y terminaran impactando varios puntos del casco urbano. El siniestro dejó como saldo una mujer embarazada fallecida y al menos dos personas heridas, entre ellas un menor de edad, además de cuantiosos daños materiales y la suspensión total de la movilidad en una de las principales arterias de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades locales y confirmada por organismos de emergencia, el hecho involucró un tren operado por el Consorcio FerroBelén. Durante la operación ferroviaria, por causas que aún son materia de investigación, se produjo el desacople de dos vagones, los cuales se desbocaron y comenzaron a avanzar sin control por la línea férrea. El primer incidente se registró en el sector de la Plaza de Mercado, donde uno de los vagones colisionó con un vehículo particular. En ese punto no se reportaron personas lesionadas.

Sin embargo, el desplazamiento de los vagones continuó hasta la avenida de las Américas, a la altura de la glorieta del Hospital Regional de Duitama, donde ocurrió el hecho de mayor gravedad. Allí, uno de los vagones impactó de manera violenta un automóvil particular, un Chevrolet negro, que terminó prácticamente destruido a un costado de la vía férrea. En el lugar falleció una mujer en estado de gestación, identificada por autoridades y medios regionales como Jessica Milena Guimbuel Barbosa, oriunda de Villavicencio.

Según los primeros reportes, la víctima se movilizaba como pasajera junto a su esposo, quien conducía el vehículo, y su hijo de cinco años. Al parecer, la familia se dirigía a una cita médica en el centro de la ciudad cuando ocurrió el impacto. El esposo y el menor resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Duitama, mientras que el cuerpo de la mujer fue recuperado por los organismos de socorro en medio de un operativo conjunto liderado por el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía Nacional.

Tras el accidente, el Hospital Regional de Duitama emitió un comunicado oficial en el que entregó el parte médico de las dos personas que ingresaron a la institución como consecuencia del siniestro. En el reporte, fechado el 17 de enero de 2026, el centro asistencial informó que se trata de un usuario pediátrico de cinco años de edad con politraumatismo múltiple, a quien se le activó el código de trauma general y que actualmente recibe manejo multidisciplinario por parte de los servicios de neurocirugía, ortopedia, cirugía pediátrica y cirugía plástica. Según el hospital, el menor se encuentra estable desde el punto de vista hemodinámico.

El segundo paciente es un hombre de 34 años, quien también ingresó con activación de código trauma general y se encuentra bajo manejo de los servicios de cirugía y ortopedia. Al igual que el menor, el paciente masculino permanece estable hemodinámicamente. En el comunicado, el Hospital Regional de Duitama aseguró que continúa brindando todo el manejo y soporte necesario para la atención de las víctimas, garantizando la disponibilidad del talento humano y de la tecnología médica requerida, y expresó su solidaridad con las familias de los afectados, reiterando su compromiso con una atención oportuna y de calidad.

Por su parte, la Alcaldía de Duitama también se pronunció oficialmente a través de un comunicado dirigido a la ciudadanía, en el que confirmó los hechos y lamentó profundamente lo ocurrido.

La Alcaldía de Duitama indicó además que se adoptarán las medidas administrativas a que haya lugar frente a la empresa operadora del tren, conforme avancen las investigaciones, y reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la transparencia en el manejo de esta situación. Finalmente, expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de la mujer fallecida y de su bebé, acompañándolos en este difícil momento.

Mientras continúan las investigaciones, la movilidad en la avenida de las Américas permanece suspendida y las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar el sector, ya que las labores de criminalística y las revisiones técnicas a la maquinaria ferroviaria se extenderán durante varias horas.

