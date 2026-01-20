España amaneció este martes bajo tres días de luto nacional tras la tragedia ferroviaria que sacudió al sur del país y que ya deja al menos 40 personas muertas, mientras avanzan las labores de rescate y verificación de víctimas.

(Vea también: Videos muestran gravedad del accidente de trenes en España; uno se descarriló y hay 39 muertos)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el esclarecimiento del accidente se hará con “absoluta transparencia”, en medio de la conmoción nacional.

La cifra de víctimas puede subir

Las autoridades informaron que 41 personas permanecen hospitalizadas, de las cuales 12 están en unidades de cuidados intensivos. Entre los heridos hay cuatro menores de edad, según los reportes oficiales más recientes.

No obstante, el número de víctimas podría aumentar, debido a que continúan las tareas de búsqueda entre los restos de los trenes que colisionaron cerca del municipio de Adamuz, en la región de Andalucía.

Búsqueda contrarreloj entre los hierros de accidente en España

Equipos especializados trabajan en la zona con maquinaria pesada, intentando retirar estructuras retorcidas para localizar posibles cuerpos atrapados.

De acuerdo con el Centro de Datos (CID) habilitado tras la emergencia, se han recibido 43 denuncias por personas desaparecidas relacionadas con el accidente. Hasta el momento, cinco víctimas han sido identificadas luego de las autopsias practicadas, mientras el proceso forense continúa.

El presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, advirtió que las autoridades necesitarán entre 24 y 48 horas para establecer con certeza el número final de fallecidos. La magnitud del choque y el estado en que quedaron los vagones han dificultado la verificación inmediata de todas las víctimas.

Qué pasó en el choque de trenes en España

El accidente ocurrió el domingo a las 7:45 p. m. (hora local), cuando dos trenes de alta velocidad, que circulaban por vías paralelas, chocaron con cerca de 500 pasajeros en total.

Uno de los convoyes, operado por Iryo, cubría la ruta entre Málaga y Madrid. Luego de descarrilar, invadió la vía contigua e impactó contra un tren de Renfe que viajaba en sentido contrario, desde Madrid hacia Huelva.

Imágenes aéreas difundidas por la Guardia Civil muestran que los cuatro vagones del tren de Renfe quedaron fuera de los rieles, con al menos dos de ellos aplastados por la fuerza del impacto. A varios cientos de metros, el tren de Iryo permanecía parcialmente sobre la vía, aunque sus dos últimos coches terminaron volcados.

La tragedia ferroviaria abrió un nuevo capítulo de dolor en España y activó protocolos de emergencia a nivel nacional. Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas exactas del choque, el país mantiene el luto oficial y sigue de cerca la evolución del rescate y la identificación de las víctimas, en espera de un balance definitivo.

