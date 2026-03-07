Luego de que el presidente de Irán descartó su rendición ante Estados Unidos, Donald Trump amenazó sobre el siguiente paso militar que tiene previsto en ese país de Oriente Medio.

“¡Hoy Irán recibirá un golpe muy duro! Debido al mal comportamiento de Irán, se están considerando seriamente la destrucción completa y la muerte segura de áreas y grupos de personas que no se habían considerado como objetivo hasta este momento”, afirmó.

El presidente acudió desde su cuenta personal de Truth Social para lanzar el aviso a nivel internacional sobre las acciones, en un conflicto que completa varias semanas bajo la lupa del mundo.

El mandatario aseguró que el comportamiento iraní es resultado del “implacable ataque estadounidense e israelí”, pues aseguró que ese país buscaba tomar el control y gobernar la región.

“Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, a los que ha prometido no dispararles más”, afirmó.

Trump aseveró que es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio, por lo que apuntó con dureza a la nueva posición que tiene en este panorama.

“Han dicho: ‘Gracias, presidente Trump’. Yo he dicho: ‘¡De nada!’. Irán ya no es el “matón de Oriente Medio”, sino ‘el perdedor de Oriente Medio’, y lo seguirá siendo durante décadas hasta que se rinda o, más probablemente, colapse por completo”, sentenció antes de lanzar la amenaza de un fuerte golpe.

Estados Unidos confirmó un ataque a un portaaviones de drones iraní días atrás, como parte de la actividad que se ha ejercido a pesar de que Masud Pezeshkian se disculpó con sus vecinos.

Después de la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, durante las recientes operaciones militares, hay expectativa a nivel mundial sobre qué puede pasar en Irán.

¿Cuál es la situación de Estados Unidos en Irán?

La situación militar entre Estados Unidos e Irán ha alcanzado un punto crítico tras las recientes operaciones ofensivas ejecutadas por el Comando Central estadounidense en territorio persa.

Estas acciones forman parte de una campaña de presión máxima que busca neutralizar las capacidades tecnológicas y de vigilancia del régimen de Teherán.

El despliegue de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Irán ha sido masivo y tecnológicamente avanzado, utilizando bombarderos estratégicos B-2 para atacar infraestructuras críticas enterradas a gran profundidad.

El objetivo principal de estas misiones ha sido la destrucción de lanzadores de misiles balísticos y el desmantelamiento de instalaciones vinculadas al Comando Espacial iraní.

Según los reportes del Centcom, el ejército de los Estados Unidos ya ha impactado aproximadamente 2.000 objetivos estratégicos. El presidente Donald Trump ha manifestado que estas incursiones tienen como finalidad diezmar la capacidad militar de Irán por un periodo de al menos diez años, impidiendo cualquier intento de reconstrucción inmediata.

Por su parte, el secretario de Guerra Pete Hegseth ha enfatizado que el arsenal de Estados Unidos está lejos de agotarse y que la potencia de fuego sobre la región aumentará de forma dramática en las próximas jornadas.

En el plano político, la Casa Blanca ha expresado su intención de influir directamente en el relevo de poder dentro de Irán. Trump calificó como inaceptable la posible sucesión de Mojtaba Jameneí, hijo del actual líder supremo, y sugirió que su gobierno buscará participar en la designación de un nuevo jefe de estado, siguiendo un modelo de presión política similar al aplicado anteriormente en otros contextos internacionales de crisis.

Queda la expectativa de cuáles son las siguientes acciones en medio de todo este escenario, que tiene en vilo a los actores a nivel internacional por lo que llegue a continuación.

