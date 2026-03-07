El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, rechazó públicamente las exigencias del gobierno de Estados Unidos durante un contexto de fuerte escalada militar en la región y, al mismo tiempo, ofreció disculpas por los ataques lanzados por su país contra naciones vecinas.

En un mensaje pregrabado transmitido por la televisión estatal, Pezeshkian calificó la petición de Washington de una “rendición incondicional” como un “sueño que deberían llevarse a la tumba”, dejando claro que Irán no aceptará someterse sin condiciones a las demandas estadounidenses.

Presidente de Irán se disculpó con sus vecinos por ataque con drones y misiles

Aunque expresó voluntad de que se detengan los ataques de su país, el mandatario también ofreció disculpas a los estados vecinos que fueron golpeados por misiles y drones, y sostuvo que esos incidentes surgieron a partir de fallas de comunicación dentro de las fuerzas armadas iraníes, especialmente después de la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, durante las recientes operaciones militares.

Pezeshkian afirmó además que, siempre que Irán no sea atacado desde otros territorios, no tendría la intención de respaldar agresiones contra países de su entorno, y abogó por una solución a través de la diplomacia para aliviar las tensiones regionales.

El pronunciamiento del presidente se produjo mientras Irán continuaba lanzando misiles y drones contra estados del Golfo Pérsico y las fuerzas de Estados Unidos e Israel sostenían constantes bombardeos sobre posiciones iraníes. Estos enfrentamientos han ampliado el conflicto, con impactos sobre civiles, infraestructuras y operaciones energéticas en varios países cercanos.

Las declaraciones de Pezeshkian contrastan con la postura de Washington, cuyo gobierno continúa insistiendo en que no habrá negociaciones con Irán sin que este cumpla primero las condiciones impuestas, incluida la entrega “incondicional” de su liderazgo en el contexto de las hostilidades en curso.

