La periodista colombiana Estefany Rodríguez Flores fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mientras se encontraba en Nashville, cuando viajaba en un vehículo identificado como vehículo de prensa del medio para el que trabaja.

Según recogió El Tiempo, varios vehículos rodearon el automóvil en el que se movilizaba la reportera y de ellos descendieron agentes que procedieron con la detención. Posteriormente, la periodista fue trasladada a un centro de detención migratoria, aunque en ese momento no se conocían detalles oficiales sobre las razones específicas del procedimiento.

La comunicadora trabaja para el medio local Nashville Noticias, donde cubre principalmente temas migratorios y asuntos relacionados con la comunidad latina en Estados Unidos. De acuerdo con la información divulgada por su equipo legal, la periodista llevaba varios años residiendo en el país y con frecuencia publicaba reportajes sobre operativos de inmigración.

Estefany Rodríguez, periodista Colombiana habría ingresado de manera legal a Estados Unidos

Abogados de la reportera señalaron que no existía una orden de arresto en su contra en el momento de la detención. Ante esta situación, presentaron una petición de emergencia ante un tribunal federal con el objetivo de que un juez revise la legalidad del procedimiento y determine si la detención fue válida.

Además, según información difundida por el periódico, la periodista ingresó a Estados Unidos en marzo de 2021 con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo político, luego de denunciar amenazas recibidas en Colombia relacionadas con su trabajo periodístico.

El caso despertó preocupación entre organizaciones de migrantes, que siguen atentas a la evolución del proceso legal y a las decisiones que adopten las autoridades migratorias en Estados Unidos.

