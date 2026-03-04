Una alerta sanitaria de máxima gravedad se activó esta semana tras la orden de retiro inmediato de más de 25.000 kilos de arándanos congelados debido a una posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes, considerada un riesgo significativo para la salud pública.

La decisión fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que clasificó la medida como un retiro de Clase I, la más alta dentro de su escala de alerta, de acuerdo con NBC News.

Esta categoría se aplica cuando hay una “probabilidad razonable” de que el consumo del producto pueda causar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte, especialmente en personas vulnerables.

¿De qué empresa son los arándanos retirados en Estados Unidos?

El producto afectado pertenece a la empresa Oregon Potato Company, dedicada a la producción y distribución de frutas y verduras congeladas. Aunque la compañía inició de forma voluntaria el retiro el pasado 12 de febrero, la FDA elevó y oficializó la medida tras evaluar los riesgos asociados a la contaminación. Hasta el momento, la empresa no ha emitido declaraciones adicionales.

Los arándanos fueron distribuidos principalmente en varios estados del norte de Estados Unidos, entre ellos:

Michigan

Oregon

Washington

Wisconsin

Canadá

Si bien no se ha confirmado si estos productos llegaron directamente a los consumidores a través de supermercados, las autoridades han recomendado a distribuidores y minoristas que inspeccionen y retiren inmediatamente los lotes implicados para evitar su consumo.

Los lotes contaminados corresponden a presentaciones industriales del producto, identificados con códigos específicos que han sido divulgados por las autoridades sanitarias para facilitar su identificación y aislamiento.

¿Qué es la Listeria monocytogenes?

La Listeria monocytogenes es una bacteria especialmente peligrosa porque puede sobrevivir incluso a bajas temperaturas, como las de productos congelados, y también persistir en superficies si no se aplican estrictos protocolos de limpieza y desinfección. La infección resultante, conocida como listeriosis, puede provocar síntomas como fiebre, náuseas, vómitos o dolores musculares, y en casos graves puede desencadenar complicaciones neurológicas o mortales.

Autoridades estadounidenses refuerzan las advertencias dirigidas a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados, que son los grupos más susceptibles a sufrir efectos adversos serios. Aunque no se han reportado casos confirmados asociados con estos lotes específicos, el retiro busca prevenir cualquier incidencia que pueda poner en riesgo la salud pública.

