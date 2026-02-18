Como si los memes y burlas contra Millonarios no fueran suficientes, un comentario de Julio Correal a modo de queja desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) desencadenó una reacción inevitable.

“Récord : 2 plátanos $16.000. ¡Vamos Colombia!”, escribió el reconocido empresario, que se ha mostrado como un acérrimo crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Si bien el mensaje planteó una supuesta subida en los precios de los alimentos, la respuesta de los usuarios dejó en evidencia un fuerte cuestionamiento sobre el dato que reportó al considerarlo exagerado. De ahí, las burlas sin filtro.

“[Los plátanos] se los vendieron asados con queso y bocadillo en crema de leche, mijo, porque para mi restaurante compro todos los días plátanos a 1.500 pesos la unidad y eso porque subió”, afirmó una persona.

Varias de las respuestas indicaron que el costo promedio del plátano en Colombia está a 2.000 pesos, que si bien refleja un aumento importante, ni se acerca a la cifra presentada por Correal. Por eso, las pullas fueron muy creativas.

“Qué raro, acá en Medellín ni en el concierto de Bad Bunny se consiguen así de caros”, bromeó una persona, mientras que otra agregó: “Te vieron la cara, eso no es culpa de nadie más. Ni en Rappi que de por sí ya es más caro”, al tiempo que mostró que el costo por tres plátanos en esa plataforma oscila entre 7.000 y 8.000 pesos.

Lo cierto es que hubo quienes llegaron a una conclusión mucho más cruel sobre la intención del veterano empresario por su publicación sobre el costo del mencionado alimento.

“Parece que esta de moda venir a Twitter a exponer el ridículo, salen orgullosos a contar que los agarran de marranos en cualquier parte o será que solo quieren desinformar como lo han hecho toda la vida”, indicó un usuario.

Incluso, alguien le recordó las historias sobre Gun’s and roses en Colombia cuando hizo la gestión para el concierto que ofreció la banda en su momento más estelar, en 1992 en Bogotá.

“Julito, ¿está mercando en el aeropuerto o qué? Eso de publicar datos falsos no le queda bien. Mejor vaya y cuente de nuevo la historia de los Gun’s en una emisora”, escribió una persona de modo punzante.

Memes contra Julio Correal por dos plátanos a 16.000 pesos

Así como Julio Correal ha sido blanco de memes antes, para esta ocasión surgieron imágenes que se sumaron a esas burlas por el comentario que hizo sobre el precio de los plátanos.

¿Cómo elegir los plátanos en un supermercado?

Seleccionar los plátanos adecuados en el supermercado es una habilidad que permite optimizar tanto el sabor como el aprovechamiento nutricional de esta fruta esencial. La clave reside en identificar el momento exacto en que se planea consumirlos, observando cuidadosamente la coloración de la cáscara y la firmeza del cuerpo.

Si se busca consumirlos de inmediato, debe elegir aquellos con un color amarillo uniforme y pequeñas motas marrones, las cuales indican que el almidón se ha transformado en azúcares naturales, haciendo que la fruta sea más dulce y fácil de digerir. Por el contrario, si desea que duren toda la semana, prefiera los ejemplares que aún conservan tonalidades verdes en los extremos.

Es fundamental revisar que el racimo no presente cortes profundos o magulladuras excesivas, ya que estas aperturas en la piel aceleran la oxidación y pueden permitir la entrada de microorganismos.

Un plátano de alta calidad debe sentirse firme al tacto pero ceder ligeramente ante una presión suave; si está demasiado blando, es probable que su textura interna sea pastosa.

Además, verifique que el tallo esté íntegro, pues un tallo seco o desprendido puede indicar que la fruta ha estado almacenada por demasiado tiempo. El tamaño no influye en la calidad, pero los racimos más pequeños suelen madurar de manera más uniforme en el frutero de su hogar.

