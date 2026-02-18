Poco tiempo pasó luego de que se compartió una imagen de la que sería la camiseta de Millonarios de visitante en 2026 para que más de un crítico mostrara su descontento frente al diseño de la prenda.

El periodista Pipe Sierra divulgó desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter) la foto de la prenda, que muy pronto tuvo reacciones que en su gran mayoría fueron burlas y críticas.

Una de las cuentas de seguidores del equipo capitalino en la mencionada red social sorprendió con un fuerte cuestionamiento al momento de exponer el uniforme en cuestión.

“Es tan fea la nueva camiseta que incluso los patrocinadores podrían presentar una queja porque sus marcas no se ven. ¿Es esta la peor camiseta en los 80 años del equipo?”, escribió ese espacio digital.

Lo cierto es que muchas de las más punzantes apreciaciones surgieron entre las respuestas a la publicación de Sierra, al dejar en claro que el diseño que supuestamente presentaría Adidas no sería bien recibido.

“Parece agua con aceite de pescado”, “los colores de Sailor Moon” y “que cosa tan fea, parece camiseta lavada con Clorox”, fueron algunos de los punzantes comentarios que surgieron.

Incluso, hubo quien de manera jocosa hiciera una cruel comparación del supuesto uniforme de Millonarios para sus partidos de visita en 2026, además de pronosticar un duro futuro.

“Camiseta inspirada en una pijama, cuando uno piensa que ya han salido muchos colores extraños (amarillo, naranja, negro, gris etc) vienen y ‘pum’ un diseño mas horrible que el anterior, y para el 2027 sacan uno peor que este”, afirmó un usuario.

Los memes que hicieron parte de la reacción tampoco se quedaron atrás, al retomar algunos momentos célebres del cine y de la televisión como parte de las vivencias de la cultura popular.

Memes de la posible nueva camiseta de Millonarios para 2026

Las camisetas desteñidas en el colegio de ‘Los Simpson’ y uno de los personajes de la película ‘Monsters Inc’ fueron referencias entre las imágenes que aparecieron como reacciones al que sería uniforme de Millonarios.

Todos estos memes fueron respuestas a la publicación de Pipe Sierra, en medio del sentido del humor punzante con el que más de uno recibió la información:

¿Quién diseña las camisetas de Millonarios?

Las camisetas oficiales de Millonarios son diseñadas y fabricadas por la multinacional alemana Adidas, marca que mantiene una alianza estratégica de larga duración con la institución bogotana.

En este 2026, el proceso creativo de las prendas se gestiona a través de los equipos de diseño global de la marca, quienes trabajan en conjunto con los representantes del club para integrar elementos que representen la identidad histórica del equipo embajador.

Cada temporada, los diseñadores buscan equilibrar el uso de tecnologías textiles avanzadas, como los tejidos transpirables para alto rendimiento deportivo, con detalles estéticos que rinden homenaje a la tradición de los años dorados de la escuadra albiazul.

El proceso de diseño comienza meses antes del lanzamiento oficial, donde se definen las paletas de azul, las texturas y los patrones gráficos que adornarán la indumentaria de local, visitante y la tercera equipación.

Adidas aplica estándares internacionales de sostenibilidad en la producción, utilizando materiales reciclados de alta resistencia bajo su iniciativa Primegreen.

Además del diseño estético, la marca se encarga de la distribución global de la indumentaria, permitiendo que los hinchas puedan adquirir las prendas en tiendas oficiales y plataformas digitales tanto en Colombia como en el exterior, consolidando la imagen de Millonarios como una marca deportiva de proyección continental.

