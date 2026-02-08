Uno de los partidos más llamativos de la fecha cinco de la Liga BetPlay 2026-1 era el que protagonizaron el Deportivo Cali y Millonarios, el reconocido clásico añejo, el cual enfrentaba a un equipo que viene en crecimiento como el vallecaucano contra uno que sigue sin encontrar la victoria como lo es el bogotano.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: La liga colombiana, ¿entre las mejores del mundo? Nuevo ranking sorprendió a más de uno)

Es más, por parte del equipo ‘Embajador’ había ilusión porque se inició el proceso con el nuevo técnico Fabián Bustos, quien fue anunciado apenas esta semana y que ya tenía la obligación de ganar.

El encuentro fue bastante emocionante, pues el Cali lideró las jugadas ofensivas, pero Millonarios, mucho más organizado atrás, buscaba la transición defensa-ataque con mucha velocidad para causarle peligro al equipo de Alberto Gamero.

Lee También

Al final, pese a que ambos equipos tuvieron opciones, ninguno pudo ser contundente, por lo que el resultado fue 0-0, que no dejó muy contentos a los hinchas de ninguno de los dos clubes, ya que el Cali necesitaba ganar de local, mientras que Millonarios se sigue quedando en la tabla de posiciones.

Por su parte, a primera hora Once Caldas empató 1-1 con Alianza FC, lo cual no afectó tanto en la tabla de posiciones del campeonato.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Con los resultados de este domingo, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

Equipo Puntos 1. Internacional de Bogotá 10 2. Deportivo Pasto 10 3. Atlético Bucaramanga 9 4. Junior 9 5. Llaneros 9 6. Deportes Tolima 8 7. Águilas Doradas 8 8. Deportivo Cali 7 9. América de Cali 7 10. Once Caldas 7 11. Santa Fe 7 12. Fortaleza 7 13. Nacional 6 14. Jaguares 5 15. Pereira 3 16. Cúcuta 2 17. Millonarios 2 18. Medellín 2 19. Alianza FC 2 20. Boyacá Chicó 1

(Ver también: Millonarios ya eligió a su nuevo técnico, tras la salida de Torres: llegará a Bogotá pronto)

Cuándo vuelve la Liga BetPlay

Por lo pronto, los equipos volverán a los entrenamientos para preparar los siguientes encuentros que serán claves mientras ya casi se acerca la mitad del todos contra todos. Los próximos partidos son:

Martes 10 de febrero:

Cúcuta Deportivo vs. Independiente Medellín: 4:00 de la tarde.

Llaneros vs. Pasto: 6:20 de la tarde.

Bucaramanga vs. Tolima: 8:30 de la noche.

Miércoles 11 de febrero:

Millonarios vs. Águilas Doradas: 6:30 de la tarde.

Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali: 8:30 de la noche.

Jueves 12 de febrero:

Boyacá Chicó vs. Jaguares: 4:10 de la tarde.

Once Caldas vs. Junior: 6:20 de la tarde.

Nacional vs. Fortaleza: 8:30 de la noche.

* Pulzo.com se escribe con Z