La alegría por haber sido campeones contra su clásico rival de la ciudad hace ya casi 10 años ha quedado en segundo plano en los últimos días debido a una llamativa confesión del capitán en esa oportunidad, Andrés Felipe Cadavid, quien aseguró que hizo una ‘jugada’ con la que se ganó mucho dinero, pero fue gracias al deseo de los hinchas.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Millonarios ya eligió a su nuevo técnico, tras la salida de Torres: llegará a Bogotá pronto)

En una entrevista con ‘Unbreak Oficial’, el excapitán del equipo aseguró que aprovechó el entusiasmo y la ilusión de los hinchas para pedir más boletas de las que siempre pedía para revenderlas, lo cual es algo muy mal visto por los colombianos.

Y agregó: “Son anécdotas que hay que contarlas. El que me vendía todo eso, le regalé 10 boletas y le hice el diciembre”.

Muy grave como Andrés Cadavid se auto incrimina de un delito de reventa de boletas cuando estaba en Millonarios. Lo más triste es que los más perjudicados eran los hinchas que pagaban esos precios.pic.twitter.com/PerBykjL5P — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) February 6, 2026

Pese a que el jugador cuenta esa historia entre risas, la realidad es que ha desatado una ola de críticas entre los aficionados, ya que los futbolistas ganan sumas muy importantes de dinero y no necesitan de eso para poder salir adelante, a comparación de los hinchas que se endeudan y hacen lo que sea con tal de poder ir al estadio a apoyar al equipo.

Además, el tema de las reventas ha sido fuertemente cuestionado en Colombia porque hay gente que se dedica a eso y, al igual que confesó Cadavid, se aprovechan para abusar de los aficionados, que solo quieren ver a sus respectivos equipos y más en las fases finales.

(Ver también: Hernán Torres rompió el silencio y habló de su salida de Millonarios: “Con el corazón dolido”)

Al final los hinchas que pudieron ir se llevaron un gran felicidad porque en el juego de ida se consiguió el resultado a favor y luego, en condición de visitante, se consiguió el título.

* Pulzo.com se escribe con Z