El futuro deportivo de James Rodríguez sigue siendo tema de debate en el fútbol colombiano y continental. A pesar de su vigencia con la Selección Colombia y de su influencia cuando está en cancha, el volante cucuteño continúa sin definir equipo, situación que ha despertado todo tipo de versiones y análisis.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Preocupación por lo que pasaría con la sede de la Selección Colombia en el Mundial; Fifa, atenta)

Una de las más llamativas fue revelada por el periodista Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que Radamel Falcao García habría intentado convencer personalmente a James para que jugara en Millonarios.

La información fue entregada en el programa ‘Planeta Fútbol’, espacio en el que Vélez habló sin rodeos sobre las opciones que ha tenido James Rodríguez y los motivos por los que, hasta ahora, no se ha concretado su regreso a la competencia regular.

Lee También

“Yo no sé si está cometiendo una infidencia, pero hasta Falcao lo llamó y le dijo ‘venga, juegue, aquí hay una opción, pero tiene que jugar’”, afirmó Vélez en el programa, dejando entrever que el interés por ver a James con la camiseta azul no fue solo institucional, sino también personal.

⚽❌ "Hasta Falcao llamó a James y le dijo que tenía que jugar". 😮‍💨 Lo de Platense tampoco es una opción para el '10' de la selección Colombia. pic.twitter.com/xdoatTJoXt — Deportes RCN (@DeportesRCN) February 3, 2026

Aunque se han mencionado destinos en Argentina, Estados Unidos y hasta un posible aterrizaje en el fútbol colombiano, el periodista fue claro en señalar que el principal obstáculo ha sido el aspecto económico.

Según el periodista, el mensaje de Falcao habría estado enfocado en la necesidad de que James volviera a tener ritmo de competencia, algo que ha sido recurrente en la carrera del ‘10’ en los últimos años. No obstante, el intento del máximo goleador histórico de la Selección Colombia no habría tenido el efecto esperado.

“Pero no, él [James] se mantiene en una plata que nadie puede pagar. La MLS de pronto, advirtiendo que allá juegan con unas franquisias”, agregó Vélez, apuntando directamente a las exigencias salariales del mediocampista como el principal impedimento para que se diera su llegada al club bogotano.

Las ofertas que han llegado a James Rodríguez

Más allá del llamado de Falcao y la opción de Millonarios, el periodista detalló varias alternativas que han surgido en el mercado de pases para James Rodríguez. Inicialmente, se mencionó al Minnesota United como la primera opción concreta en la Major League Soccer (MLS).

Vélez explicó: “Lo de Minnesota fue la primera opción que tuvo para ir a la MLS, después llegó Austin y como tres o cuatro [ofertas]. Lo importante es que vuelva porque está corriendo el tiempo”.

La MLS aparece como el destino más viable y atractivo para el ’10’ colombiano. Vélez destacó que “esa es una opción que siempre le ha gustado, lo de la MLS”, y mencionó factores como el libro de pases abierto en esa liga (a diferencia de Argentina, donde el mercado para Platense ya está cerrado) y aspectos prácticos como el clima. “Entre otras cosas, hay un asunto del clima […]. Él tiene el libro abierto de pases allá, ese sí está abierto”.

Reportes recientes confirman que la MLS ha sido el foco principal: clubes como Austin FC han avanzado en negociaciones, posicionándose como uno de los candidatos más fuertes para fichar a James en enero de 2026.

Otras franquicias también han mostrado interés, sumando al menos tres o cuatro propuestas formales, según lo expuesto por Vélez. Esta liga, con su modelo de franquicias y la presencia de estrellas como Lionel Messi, ofrece un escenario ideal para que James mantenga su nivel de cara al Mundial 2026, que se disputará precisamente en Estados Unidos, México y Canadá.

* Pulzo.com se escribe con Z