Este lunes 2 de febrero, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) emitió una dura carta expresando su profunda preocupación por el estado deplorable del terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

El comunicado surgió luego de la suspensión del partido entre Millonarios e Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026-I.

El encuentro fue detenido por el árbitro Carlos Andrés Márquez Ortega alrededor del minuto 55 del segundo tiempo (con el marcador 0-0), debido a las intensas lluvias que cayeron sobre Bogotá durante toda la jornada.

Ante esto, Acolfutpro calificó el estado del césped como “deplorable”, destacando irregularidades graves, deterioro evidente y fallas en el drenaje que ponen en riesgo la salud y la integridad física de los futbolistas profesionales, quienes consideran el estadio como su lugar de trabajo.

COMUNICADO | 𝐄𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐄𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢́𝐧 𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐟𝐢́𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

La asociación señala que “no es aceptable que el sitio de trabajo de los futbolistas esté sometido a estas condiciones”, especialmente porque en los últimos meses se han hecho numerosos conciertos y espectáculos en el escenario sin adoptar medidas preventivas adecuadas para impedir el deterioro del campo de juego.

“Hacemos un llamado al Ministerio del Deporte, como máxima autoridad del sector, para que intervenga y adopte medidas urgentes que garanticen escenarios dignos y seguros para la práctica profesional del fútbol en Colombia”, se lee en el pronunciamiento.

Acolfutpro exigió al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad encargada del estadio, que adopte medidas inmediatas y obligue al concesionario Sencia S.A. a cumplir con el cuidado y conservación del campo. Además, hizo un llamado al Ministerio del Deporte para que intervenga de manera urgente y garantice escenarios dignos y seguros para la práctica profesional del fútbol en Colombia.

El gremio subrayó que el deterioro del terreno de juego constituye un riesgo laboral, contrario a la obligación de garantizar espacios adecuados para el trabajo (según el Artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo) y a las normas de seguridad y salud en el trabajo que exigen prevenir accidentes y proteger la integridad de los trabajadores.

Además de los riesgos para los futbolistas, la situación afecta la imagen del fútbol colombiano y la calidad del espectáculo ofrecido a la hinchada. “Los futbolistas profesionales merecen respeto con escenarios dignos donde ejercer su labor”, concluye la carta de Acolfutpro.

Este pronunciamiento puso de relieve las críticas recurrentes al mantenimiento del Estadio El Campín, que ha sido sede de múltiples eventos no deportivos en los últimos tiempos.

