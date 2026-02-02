El mediocampista colombiano James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia y sin equipo desde su salida del Club León a finales de 2025, estaría dispuesto a aceptar una notable reducción salarial con tal de incorporarse al Club América, también de la Liga MX.

Esta posibilidad surge en un momento clave, a pocos meses del inicio del Mundial 2026, donde el ’10’ busca minutos de competencia para llegar en óptimas condiciones al torneo que se disputará en Norteamérica.

El cucuteño, de 34 años, finalizó su contrato con León sin renovación, principalmente por su alto salario y un rendimiento que no cumplió con las expectativas en el club. En su paso por ‘La Fiera’, Rodríguez disputó 34 partidos, anotó cinco goles y repartió nueve asistencias, pero el equipo decidió no extender el vínculo debido al impacto económico y deportivo.

Desde entonces, el jugador se ha mantenido entrenando de forma individual, lo que ha provocaod preocupación en Colombia sobre su posible ausencia o bajo nivel en la Copa del Mundo.

¿Por qué James Rodríguez llegaría al América de México?

El interés en James Rodríguez por parte del Club América cobra fuerza luego de las recientes bajas confirmadas en el plantel azulcrema. Álvaro Fidalgo, mediocampista creativo español, ha dejado el equipo rumbo al Real Betis, mientras que el delantero francés Allan Saint-Maximin también salió, liberando cupos de extranjeros y espacios en el mediocampo ofensivo.

Estos movimientos han dejado al América en busca de refuerzos de jerarquía para el Clausura 2026, y el nombre del colombiano ha surgido con insistencia en la prensa de ese país.

Según reportes de medios como Marca, James Rodríguez y su entorno habrían contactado directamente al club de Coapa con una propuesta inesperada. El jugador estaría ofreciendo firmar un contrato corto, inicialmente de seis meses con opción a renovación, para adaptarse rápidamente y ganar ritmo competitivo de cara al Mundial. Esta flexibilidad contractual se complementa con una disposición clara a bajar sus pretensiones económicas.

¿Cuánto cobraría James Rodríguez?

Uno de los aspectos más destacados de la negociación es el tema salarial. Durante su etapa en León, Rodríguez percibía alrededor de 5 millones de dólares anuales, cifra que se convirtió en un obstáculo para otros clubes interesados, como se vio en rechazos de ofertas en Ecuador (Barcelona y Liga de Quito) o en conversaciones fallidas con equipos de MLS y Brasil.

Sin embargo, para concretar su llegada al América, el colombiano estaría aceptando un salario de aproximadamente 3.5 millones de dólares anuales, e incluso podría bajar hasta los 3 millones según algunas versiones citadas por el mencionado medio deportivo.

Esta reducción representa una baja significativa respecto a sus exigencias previas y se alinearía con el sueldo que percibía Saint-Maximin (alrededor de 3.6 millones). Fuentes cercanas indican que esta flexibilidad económica es el factor clave que podría destrabar la operación, ya que el América evalúa el equilibrio entre inversión y retorno deportivo y comercial, considerando la gran presencia mediática y en redes sociales del jugador.

En caso de concretarse, el arribo de James Rodríguez al América representaría un bombazo en la Liga MX y un impulso importante para su carrera rumbo al Mundial 2026. El capitán colombiano priorizaría minutos y continuidad en un proyecto competitivo, incluso sacrificando parte de sus ingresos, en un mercado donde su alto costo ha cerrado varias puertas en los últimos meses.

