Radamel Falcao García regresó oficialmente a la competencia con Millonarios luego de que le fuera reducida la sanción que arrastraba, y su reaparición no pasó desapercibida. Aunque no fue titular, el delantero ingresó en la reanudación del compromiso frente a Independiente Medellín y protagonizó una de las acciones más comentadas del empate 0-0 en El Campín.

El ‘Tigre’ apareció dentro del área rival depués de una descolgada de su equipo por la banda derecha. Esa acción desarmó momentáneamente a la defensa del DIM y el balón le quedó servido para definir, pero su remate no terminó en el fondo de la red. Pese a que estaba solo gracias al balón cruzado, Falcao no alcanzó a llegar con comodidad y mandó la pelota por fuera.

Así fue el gol que se comió el ‘Tigre’:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Win Sports (@winsportstv)

La acción resultó especialmente llamativa porque se trató de la opción más clara del partido para Millonarios, en un duelo marcado por la interrupción por lluvia. Para Falcao, no fue un (re)debut soñado, estaba bien ubicado, pero la falta de ritmo se hizo evidente.

