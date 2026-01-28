Faltan pocos meses para que se dé inicio al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un torneo muy importante que regresa luego de cuatro años y que causa gran ilusión debido a que hay muchos candidatos para quedarse con el trofeo más deseado por todos.

(Ver también: Selección Colombia ya tiene sede fija para el Mundial de 2026; no será en Estados Unidos)

Colombia, por ejemplo, es uno de los equipos que más ilusión tiene por lo que se ha venido trabajando, además de que la Fifa le asignó una gran sede en la que hay muchos colombianos.

Sin embargo, esa sede puede cambiar por una enfermedad que ha golpeado muy fuerte a esa población en los últimos meses: el sarampión.

Qué está pasando en Guadalajara

Actualmente hay una gran preocupación en México porque hay un pico importante de esta enfermedad, pues varios hospitales del estado de Jalisco están colapsados con personas que se han reportado con todos los síntomas.

Es más, tan preocupante es la situación que Fifa le puso una fecha límite a México para controlar el pico epidemiológico, pues si no se logra controlar en los próximos dos meses, algunas selecciones tendrían que cambiar la sede, como Colombia.

Y es que cabe recordar que Colombia estará en Guadalajara en la primera ronda, más específicamente en Zapopan, uno de los municipios más golpeados por esta situación, por lo que desde ya se están mirando otras opciones en caso de que la situación no mejore.

Sin embargo, la Secretaría de Salud de México salió a dar un parte de tranquilidad, asegurando que todo está bajo revisión y controlado en la medida de lo posible, por lo que no existe ningún riesgo de que la situación empeore y menos que haya afectaciones en el Mundial.

Qué síntomas da el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que suele comenzar con síntomas parecidos a los de una gripe fuerte y, con el paso de los días, evoluciona a manifestaciones más visibles en la piel.

Entre los primeros síntomas están:

Fiebre alta , que puede superar los 39 °C.

, que puede superar los 39 °C. Tos seca y persistente .

. Secreción nasal o congestión.

o congestión. Ojos rojos, llorosos y sensibles a la luz (conjuntivitis).

(conjuntivitis). Malestar general , cansancio y dolor corporal.

, cansancio y dolor corporal. Uno de los signos más característicos aparece dentro de la boca:

Manchas blancas con centro azulado, conocidas como manchas de Koplik, que suelen salir en la cara interna de las mejillas antes del brote en la piel.

Luego, entre el tercer y quinto día, surge el síntoma más reconocido:

Erupción cutánea de color rojo, que comienza en el rostro (detrás de las orejas y en la línea del cabello) y se extiende al resto del cuerpo, incluidos brazos y piernas.

(Ver también: Santiago Arias ya tiene nuevo equipo y sueña con ir a su tercer Mundial; jugará en Argentina)

En algunos casos, especialmente en niños pequeños o personas no vacunadas, el sarampión puede derivar en complicaciones como infecciones respiratorias, diarrea intensa o incluso neumonía.

