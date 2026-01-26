En las últimas horas, el entorno del fútbol colombiano se vio sacudido por un rumor que parecía cambiar el rumbo del mercado de fichajes: una presunta oferta formal de Millonarios por James Rodríguez.

Sin embargo, la noticia no tardó en ser confrontada por quienes tienen contacto cercano con el entorno del jugador. Durante la emisión del programa ‘La FM más fútbol’, los periodistas Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis López se refirieron al tema y desmintieron de manera tajante que exista un acuerdo o siquiera una negociación en marcha entre el volante creativo y la institución capitalina.

Cadavid fue el primero en exponer la realidad que vive el futbolista mientras busca equipo antes del Mundial 2026. Según sus fuentes, el deseo del ’10’ no coincide con el anhelo de la hinchada azul.

“Lo que me dicen es que James, hoy, no ve a Colombia como un destino para jugar al fútbol profesionalmente hablando. James sigue con la idea de que ni en Millonarios ni en ningún otro equipo del fútbol colombiano piensa jugar este semestre”, sentenció Cadavid.

Acá, lo que dijeron en el mencionado espacio radial:

El comunicador subrayó que el jugador todavía tiene el radar puesto en el mercado extranjero, buscando mantenerse en un nivel de competencia que, a su juicio, le permita seguir liderando a la Selección Colombia.

“Hoy James está mirando otras posibilidades y otras ofertas. No es Colombia un destino que tenga James en mente. Eso es lo que me dicen de muy buena fuente”, añadió, dejando claro que el factor económico no es el único impedimento, sino un plan de vida y carrera profesional.

Por su parte, Eduardo Luis López compartió la respuesta directa que recibió al consultar con sus contactos sobre la veracidad del supuesto contrato que “llenaba todas las expectativas” de James.

El narrador fue enfático al revelar que la comunicación oficial es nula: “La respuesta que me dieron es: ‘No es verdad’. Que ni siquiera ha llegado una oferta. El último mensaje que recibí lo recibí a las 11:41 de la mañana. Me dijeron: ‘Eduardo, no es cierto, no ha llegado ninguna propuesta de Millonarios’”.

López insistió en que, aunque en redes sociales y algunos sectores de la prensa se hablaba de una movida financiera lista para convencer al jugador, la realidad en las oficinas del club es muy distinta.

Para cerrar el debate, Cadavid aclaró cuál es la única pizca de verdad en todo este asunto. Si bien no hay una negociación, sí existe una disposición institucional que fue expresada previamente por el máximo accionista del club.

“Entre Millonarios y James no hay conversación alguna, no hay oferta ni negociación alguna. Lo que conocemos es lo que el máximo accionista de Millonarios, el doctor Gustavo Serpa, le dijo a César Augusto Londoño: ‘Acá tenemos todo listo si quiere’”, explicó Cadavid.

